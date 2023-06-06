https://ria.ru/20230606/oon-1876561390.html
Украина "затопила" зал ООН после разрушения Каховской ГЭС
Украина "затопила" зал ООН после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Украина "затопила" зал ООН после разрушения Каховской ГЭС
Украина после разрушения Каховской ГЭС выложила в официальном аккаунте страны в Twitter фото с затопленным залом заседаний Генассамблеи ООН. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:44
2023-06-06T18:44
2023-06-06T20:39
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
херсонская область
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина после разрушения Каховской ГЭС выложила в официальном аккаунте страны в Twitter фото с затопленным залом заседаний Генассамблеи ООН."Счастливого Дня русского языка, ООН!" — гласит подпись к снимку.Минувшей ночью ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС и разрушили верхнюю часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Сейчас идет нерегулируемый сброс воды, началась эвакуация трех округов Херсонской области.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды и сместить акцент с неудачи украинского контрнаступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875841009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украина "затопила" зал ООН после разрушения Каховской ГЭС
Украина после разрушения Каховской ГЭС выложила фото с затопленным залом заседаний ООН