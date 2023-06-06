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Украина "затопила" зал ООН после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 06.06.2023 (обновлено: 20:39 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/oon-1876561390.html
Украина "затопила" зал ООН после разрушения Каховской ГЭС
Украина "затопила" зал ООН после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Украина "затопила" зал ООН после разрушения Каховской ГЭС
Украина после разрушения Каховской ГЭС выложила в официальном аккаунте страны в Twitter фото с затопленным залом заседаний Генассамблеи ООН. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:44
2023-06-06T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
разрушение каховской гэс
дмитрий песков
херсонская область
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина после разрушения Каховской ГЭС выложила в официальном аккаунте страны в Twitter фото с затопленным залом заседаний Генассамблеи ООН."Счастливого Дня русского языка, ООН!" — гласит подпись к снимку.Минувшей ночью ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС и разрушили верхнюю часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Сейчас идет нерегулируемый сброс воды, началась эвакуация трех округов Херсонской области.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды и сместить акцент с неудачи украинского контрнаступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875841009.html
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в мире, украина, оон, разрушение каховской гэс, дмитрий песков, херсонская область , россия, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Разрушение Каховской ГЭС, Дмитрий Песков, Херсонская область , Россия, Генеральная Ассамблея ООН
Украина "затопила" зал ООН после разрушения Каховской ГЭС

Украина после разрушения Каховской ГЭС выложила фото с затопленным залом заседаний ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗал, где проходит Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал, где проходит Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Зал, где проходит Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина после разрушения Каховской ГЭС выложила в официальном аккаунте страны в Twitter фото с затопленным залом заседаний Генассамблеи ООН.
"Счастливого Дня русского языка, ООН!" — гласит подпись к снимку.
Скриншот публикации в социальной сети
Скриншот публикации в социальной сети
Скриншот публикации в социальной сети
Минувшей ночью ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС и разрушили верхнюю часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Сейчас идет нерегулируемый сброс воды, началась эвакуация трех округов Херсонской области.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одна из целей подрыва Каховской ГЭС — лишить Крым воды и сместить акцент с неудачи украинского контрнаступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНРазрушение Каховской ГЭСДмитрий ПесковХерсонская областьРоссияГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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