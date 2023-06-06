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СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром - РИА Новости, 06.06.2023
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22:46 06.06.2023 (обновлено: 22:53 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876601517.html
СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром
СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром - РИА Новости, 06.06.2023
СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром
Самарскому бизнесмену, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром в регионах Приволжского федерального округа, предъявлено обвинение в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:46
2023-06-06T22:53
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
самарская область
ульяновск
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Самарскому бизнесмену, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром в регионах Приволжского федерального округа, предъявлено обвинение в некачественном оказании услуг, сообщается в телеграм-канале СК РФ.В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. В Самарской области сообщалось о девяти погибших и 15 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие тоже пили сидр. Суд арестовал самарского бизнесмена, ставшего фигурантом дела."Накануне был задержан индивидуальный предприниматель, который, по данным следствия, осуществлял производство алкогольной продукции в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки. Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, самарская область, ульяновск
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России, Самарская область, Ульяновск
СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром

СК предъявил обвинение бизнесмену, подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Самарскому бизнесмену, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром в регионах Приволжского федерального округа, предъявлено обвинение в некачественном оказании услуг, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. В Самарской области сообщалось о девяти погибших и 15 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие тоже пили сидр. Суд арестовал самарского бизнесмена, ставшего фигурантом дела.
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"Накануне был задержан индивидуальный предприниматель, который, по данным следствия, осуществлял производство алкогольной продукции в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки. Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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