https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876436940.html

В Москве предъявили обвинение подростку, облившему сверстника горючим

В Москве предъявили обвинение подростку, облившему сверстника горючим - РИА Новости, 06.06.2023

В Москве предъявили обвинение подростку, облившему сверстника горючим

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство подростку, который облил сверстника горючей жидкостью в Москве, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:25

2023-06-06T12:25

2023-06-06T13:17

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство подростку, который облил сверстника горючей жидкостью в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что 14-летний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, пострадавшего ребенка госпитализировали. Позднее в главке добавили, что полицейские установили второго участника происшествия, с ним "проводятся необходимые мероприятия". Информированный источник РИА Новости отметил, что второй участник происшествия - юноша, обливший жидкостью своего сверстника. В СК сообщали, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. "Следователи столичного СК предъявили обвинение несовершеннолетнему 2008 года рождения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "д" части 2 статьи 105 УК РФ. Потерпевший госпитализирован в городскую больницу, где у него диагностирован ожог пламенем 3 степени до 99%, термический ожог дыхательных путей", - сказала Иванова. В настоящее время изъята канистра с жидкостью, а также обгоревшая одежда и её фрагменты, допрошены очевидцы с ближайших к детской площадке домов, которые находились дома и услышав крики, вызвали скорую помощь и правоохранителей. Во вторник следствие ходатайствует перед судом об избрании фигуранту меры пресечения.

https://ria.ru/20230604/podzhog-1876069832.html

https://ria.ru/20230420/arest-1866565376.html

москва

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия