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Украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска за час выпустили 18 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:15
2023-06-06T23:15
2023-06-06T23:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 18 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22:00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра; 22:40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра; 23:00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876559864.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке еще 18 снарядов