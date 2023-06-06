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ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/obstrel-1876567085.html
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 06.06.2023
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:00
2023-06-06T19:00
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 6 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Ориентировочно в 16.10 террористы киевского режима совершили обстрел города Токмак. Под огнем оказались район МРЭО, а также выезд в сторону Молочанска. По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
токмак
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токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 6 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"Ориентировочно в 16.10 террористы киевского режима совершили обстрел города Токмак. Под огнем оказались район МРЭО, а также выезд в сторону Молочанска. По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - сказал представитель ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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