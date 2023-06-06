https://ria.ru/20230606/obstrel-1876438001.html

Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке

Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 06.06.2023

Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке

Украинские войска в 11.55 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:30

2023-06-06T12:30

2023-06-06T12:30

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска в 11.55 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что в 11.50 было выпущено так же 10 ракет из РСЗО по указанному району города.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20230605/obstrely-1876184560.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия