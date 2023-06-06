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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/obstrel-1876438001.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке
Украинские войска в 11.55 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:30
2023-06-06T12:30
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска в 11.55 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что в 11.50 было выпущено так же 10 ракет из РСЗО по указанному району города.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска в 11.55 мск выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в 11.50 было выпущено так же 10 ракет из РСЗО по указанному району города.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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