https://ria.ru/20230606/obstrel-1876359323.html
Украинские войска выпустили десять снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили десять снарядов по ДНР - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска выпустили десять снарядов по ДНР
Украинские войска во вторник утром обстреляли Петровский район Донецка и поселок Старомихайловка, выпустив менее чем за час десять снарядов "натовского" калибра РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:44
2023-06-06T08:44
2023-06-06T08:44
специальная военная операция на украине
донецк
старомихайловка
петровский район
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли Петровский район Донецка и поселок Старомихайловка, выпустив менее чем за час десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 5.20 мск выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Старомихайловке. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876332126.html
https://ria.ru/20230605/malchik-1876319951.html
донецк
старомихайловка
петровский район
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донецк, старомихайловка, петровский район, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Старомихайловка, Петровский район, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили десять снарядов по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку и Старомихайловке