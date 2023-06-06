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Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 324 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T01:56
2023-06-06T01:56
2023-06-06T01:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 324 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что украинскими войсками было выпущено 324 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Донецк, а также Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Ольгинка и Волноваха. В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 52 обстрела.
https://ria.ru/20230606/vzryvy-1876339460.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Донецк
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 324 единицы боеприпасов