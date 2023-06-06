https://ria.ru/20230606/nica-1876352124.html
ДВФУ будет готовить специалистов для работы на коллайдере NICA в Дубне
ДВФУ будет готовить специалистов для работы на коллайдере NICA в Дубне - РИА Новости, 06.06.2023
ДВФУ будет готовить специалистов для работы на коллайдере NICA в Дубне
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и университет "Дубна" будут вести совместную подготовку ученых-физиков для работы на строящемся коллайдере NICA,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:37
2023-06-06T06:37
2023-06-06T06:37
дальневосточный федеральный университет
объединенный институт ядерных исследований
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и университет "Дубна" будут вести совместную подготовку ученых-физиков для работы на строящемся коллайдере NICA, рассказали в пресс-службе ДВФУ. По информации пресс-службы, представители университетов заключили соглашение о подготовке совместных молодежных конференций, научном сотрудничестве, разработке и реализации программ образования. "В рамках магистерской программы "Прикладная физика" в ДВФУ готовы принять выпускников бакалавриата университета "Дубна" для совместной подготовки высококвалифицированных магистров. Предполагается, что специалисты смогут в дальнейшем работать на ускорительном комплексе NICA, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований", - сказали в пресс-службе ДВФУ. В вузе отметили, что студенты магистратуры смогут во время учебы стажироваться в университете "Дубна", а некоторые дисциплины им готовы преподавать ученые, занимающиеся научной работой в дубненском Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). По словам и.о. ректора университета "Дубна" Андрея Деникина, чье заявление передали в пресс-службе, вузы договорились о совместной реализации образовательных программ в сфере физики и информационных технологий. Университеты также будут вместе проводить исследования на базе ОИЯИ. Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований для изучения свойств плотной барионной материи. После того, как он будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную материю.
https://ria.ru/20230328/dvfu-1861106565.html
https://ria.ru/20230315/dvfu-1857923558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточный федеральный университет, объединенный институт ядерных исследований
Дальневосточный федеральный университет, Объединенный институт ядерных исследований
ДВФУ будет готовить специалистов для работы на коллайдере NICA в Дубне
ДВФУ и университет "Дубна" будут вести подготовку ученых для работы на коллайдере NICA
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и университет "Дубна" будут вести совместную подготовку ученых-физиков для работы на строящемся коллайдере NICA, рассказали в пресс-службе ДВФУ.
По информации пресс-службы, представители университетов заключили соглашение о подготовке совместных молодежных конференций, научном сотрудничестве, разработке и реализации программ образования.
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"В рамках магистерской программы "Прикладная физика" в ДВФУ готовы принять выпускников бакалавриата университета "Дубна" для совместной подготовки высококвалифицированных магистров. Предполагается, что специалисты смогут в дальнейшем работать на ускорительном комплексе NICA, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований
", - сказали в пресс-службе ДВФУ.
В вузе отметили, что студенты магистратуры смогут во время учебы стажироваться в университете "Дубна", а некоторые дисциплины им готовы преподавать ученые, занимающиеся научной работой в дубненском Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ).
По словам и.о. ректора университета "Дубна" Андрея Деникина, чье заявление передали в пресс-службе, вузы договорились о совместной реализации образовательных программ в сфере физики и информационных технологий. Университеты также будут вместе проводить исследования на базе ОИЯИ.
Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований для изучения свойств плотной барионной материи. После того, как он будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную материю.
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