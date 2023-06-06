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Минэнерго США ждет роста добычи нефти, несмотря на решения ОПЕК+ - РИА Новости, 06.06.2023
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19:31 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/neft-1876573574.html
Минэнерго США ждет роста добычи нефти, несмотря на решения ОПЕК+
Минэнерго США ждет роста добычи нефти, несмотря на решения ОПЕК+ - РИА Новости, 06.06.2023
Минэнерго США ждет роста добычи нефти, несмотря на решения ОПЕК+
Минэнерго США ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, несмотря на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:31
2023-06-06T19:31
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цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минэнерго США ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, несмотря на решение ОПЕК+ о новых сокращениях добычи, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). "Несмотря на продление сокращения добычи ОПЕК+, мы прогнозируем, что мировое производство жидкого топлива увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, в основном за счет роста производства со стороны производителей, не входящих в ОПЕК", - говорится в докладе. Основными источниками роста станут США, Норвегия, Канада, Бразилия и Гайана, отмечает минэнерго. По его прогнозам, добыча нефти ОПЕК снизится на 600 тысяч баррелей в сутки в 2023 году, и увеличится на 300 тысяч баррелей в сутки в 2024 году. При этом раньше ожидалось, что в следующем году рост составит 600 тысяч, напоминает министерство. Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.
https://ria.ru/20230605/peskov-1876194737.html
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экономика, сша, опек, eia, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, США, ОПЕК, EIA, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго США ждет роста добычи нефти, несмотря на решения ОПЕК+

Минэнерго США ждет роста добычи нефти на 1,5 миллиона б/с, несмотря на решения ОПЕК+

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минэнерго США ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, несмотря на решение ОПЕК+ о новых сокращениях добычи, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
"Несмотря на продление сокращения добычи ОПЕК+, мы прогнозируем, что мировое производство жидкого топлива увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, в основном за счет роста производства со стороны производителей, не входящих в ОПЕК", - говорится в докладе.
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Основными источниками роста станут США, Норвегия, Канада, Бразилия и Гайана, отмечает минэнерго. По его прогнозам, добыча нефти ОПЕК снизится на 600 тысяч баррелей в сутки в 2023 году, и увеличится на 300 тысяч баррелей в сутки в 2024 году. При этом раньше ожидалось, что в следующем году рост составит 600 тысяч, напоминает министерство.
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил об усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.
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ЭкономикаСШАОПЕКEIAЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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