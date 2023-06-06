https://ria.ru/20230606/nauka-1876279733.html

Российские ученые предложили тушить пожары с помощью "горючего льда"

Российские ученые предложили тушить пожары с помощью "горючего льда" - РИА Новости, 06.06.2023

Российские ученые предложили тушить пожары с помощью "горючего льда"

Ученые Томского политеха предложили использовать газовые гидраты, или искусственный горючий лед, для пожаротушения и локализации возгораний. По словам... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T03:00

2023-06-06T03:00

2023-06-06T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

томский политехнический университет

томск

россия

лед

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876278184_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_21c1714f617c47de7185b1504087a3dd.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Ученые Томского политеха предложили использовать газовые гидраты, или искусственный горючий лед, для пожаротушения и локализации возгораний. По словам исследователей, эффективность доказана в ходе более чем 200 экспериментов. Разработанная комбинированная модель для прогнозирования диссоциации и горения гидратов уникальна и не имеет аналогов, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.Результаты исследования опубликованы в журнале Thermal Science and Engineering Progress.Газовые гидраты – кристаллические соединения, образующиеся при определенных термобарических условиях из воды и газа. Их также называют замерзшим топливом будущего, или горючим льдом, объяснили ученые. Одно из направлений их использования – локализация и подавление возгораний.По словам специалистов Томского политехнического университета (ТПУ), главная задача системы пожаротушения – снизить температуру, вытеснить кислород из зоны горения и предотвратить доступ продуктов сгорания. Для этого используют лед, воду и инертный газ."Все это есть в составе газового гидрата: инертный газ вытесняет кислород из зоны горения, а лед позволят снизить температуру в очаге пожара и прекратить распространение фронта горения", – рассказал руководитель лаборатории тепломассопереноса, профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Павел Стрижак.Ученые провели более 200 экспериментов по локализации и подавлению горения древесины, керосина, бензина, дизельного топлива, спирта, сырой и очищенной нефти, индустриальных масел, разных марок угля, отходов углеобогащения и природных газовых гидратов метана.Для этого они воспроизвели условия возгорания в четырех наиболее распространенных ситуациях: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации нагревательного оборудования, замыкание электрических сетей и локальные источники пожара. Эксперименты проводились как с очагами в помещениях, так и на открытой местности.Исследователи установили, что для блокирования и подавления горения в состав гидрата должен входить инертный газ. По их словам, самые доступные по стоимости и эффективности – углекислый газ и фреон. Эксперименты проводились с газовым гидратом в форме порошка и таблетированных образцов."Мы сбрасывали гидрат на очаг горения сверху и делали из него заградительную полосу. Результаты показали эффективность технологии. Стоит уточнить, что это ранние стадии исследования и работы проводятся с малыми очагами возгораний. Главная задача –доказать эффективность технологии", – добавил инженер-исследователь Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Никита Шлегель.На основе экспериментальных данных ученые разработали физические и математические модели локализации и подавления горения разных веществ и материалов, а также начали работы по созданию гидратов, в состав которых входят поверхностно-активные вещества.При диссоциации такой гидрат, помимо вытеснения кислорода из зоны горения и снижения температуры, позволяет создать на его поверхности пену. Она является блокиратором кислорода и способствует локализации горения и термического разложения материала, отметили ученые.В будущем исследователи планируют разработать несколько устройств, в которых получаемый гидрат при соприкосновении с горящим материалом будет эффективно блокировать и локализовать горение."Основная причина, почему газовые гидраты до сих пор не используют для тушения пожаров, – отсутствие данных о том, в каких условиях горения они эффективны, и технологий для транспортировки, хранения и подачи гидрата в зону горения. Решением этих вопросов заняты ученые нашей лаборатории", – пояснил Павел Стрижак.Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030", которая является одной из мер государственной поддержки университетов нацпроекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html

https://ria.ru/20230503/nauka-1865330019.html

https://ria.ru/20230518/nauka-1872194994.html

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, томский политехнический университет, томск, россия, лед