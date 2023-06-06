https://ria.ru/20230606/nauka-1876279733.html
Российские ученые предложили тушить пожары с помощью "горючего льда"
Российские ученые предложили тушить пожары с помощью "горючего льда" - РИА Новости, 06.06.2023
Российские ученые предложили тушить пожары с помощью "горючего льда"
Ученые Томского политеха предложили использовать газовые гидраты, или искусственный горючий лед, для пожаротушения и локализации возгораний. По словам... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T03:00
2023-06-06T03:00
2023-06-06T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
томский политехнический университет
томск
россия
лед
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Ученые Томского политеха предложили использовать газовые гидраты, или искусственный горючий лед, для пожаротушения и локализации возгораний. По словам исследователей, эффективность доказана в ходе более чем 200 экспериментов. Разработанная комбинированная модель для прогнозирования диссоциации и горения гидратов уникальна и не имеет аналогов, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.Результаты исследования опубликованы в журнале Thermal Science and Engineering Progress.Газовые гидраты – кристаллические соединения, образующиеся при определенных термобарических условиях из воды и газа. Их также называют замерзшим топливом будущего, или горючим льдом, объяснили ученые. Одно из направлений их использования – локализация и подавление возгораний.По словам специалистов Томского политехнического университета (ТПУ), главная задача системы пожаротушения – снизить температуру, вытеснить кислород из зоны горения и предотвратить доступ продуктов сгорания. Для этого используют лед, воду и инертный газ."Все это есть в составе газового гидрата: инертный газ вытесняет кислород из зоны горения, а лед позволят снизить температуру в очаге пожара и прекратить распространение фронта горения", – рассказал руководитель лаборатории тепломассопереноса, профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Павел Стрижак.Ученые провели более 200 экспериментов по локализации и подавлению горения древесины, керосина, бензина, дизельного топлива, спирта, сырой и очищенной нефти, индустриальных масел, разных марок угля, отходов углеобогащения и природных газовых гидратов метана.Для этого они воспроизвели условия возгорания в четырех наиболее распространенных ситуациях: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации нагревательного оборудования, замыкание электрических сетей и локальные источники пожара. Эксперименты проводились как с очагами в помещениях, так и на открытой местности.Исследователи установили, что для блокирования и подавления горения в состав гидрата должен входить инертный газ. По их словам, самые доступные по стоимости и эффективности – углекислый газ и фреон. Эксперименты проводились с газовым гидратом в форме порошка и таблетированных образцов."Мы сбрасывали гидрат на очаг горения сверху и делали из него заградительную полосу. Результаты показали эффективность технологии. Стоит уточнить, что это ранние стадии исследования и работы проводятся с малыми очагами возгораний. Главная задача –доказать эффективность технологии", – добавил инженер-исследователь Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Никита Шлегель.На основе экспериментальных данных ученые разработали физические и математические модели локализации и подавления горения разных веществ и материалов, а также начали работы по созданию гидратов, в состав которых входят поверхностно-активные вещества.При диссоциации такой гидрат, помимо вытеснения кислорода из зоны горения и снижения температуры, позволяет создать на его поверхности пену. Она является блокиратором кислорода и способствует локализации горения и термического разложения материала, отметили ученые.В будущем исследователи планируют разработать несколько устройств, в которых получаемый гидрат при соприкосновении с горящим материалом будет эффективно блокировать и локализовать горение."Основная причина, почему газовые гидраты до сих пор не используют для тушения пожаров, – отсутствие данных о том, в каких условиях горения они эффективны, и технологий для транспортировки, хранения и подачи гидрата в зону горения. Решением этих вопросов заняты ученые нашей лаборатории", – пояснил Павел Стрижак.Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030", которая является одной из мер государственной поддержки университетов нацпроекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, томский политехнический университет, томск, россия, лед
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Томский политехнический университет, Томск, Россия, лед
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости.
Ученые Томского политеха
предложили использовать газовые гидраты, или искусственный горючий лед, для пожаротушения и локализации возгораний. По словам исследователей, эффективность доказана в ходе более чем 200 экспериментов. Разработанная комбинированная модель для прогнозирования диссоциации и горения гидратов уникальна и не имеет аналогов, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Результаты исследования опубликованы
в журнале Thermal Science and Engineering Progress.
Газовые гидраты – кристаллические соединения, образующиеся при определенных термобарических условиях из воды и газа. Их также называют замерзшим топливом будущего, или горючим льдом, объяснили ученые. Одно из направлений их использования – локализация и подавление возгораний.
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По словам специалистов Томского политехнического университета (ТПУ), главная задача системы пожаротушения – снизить температуру, вытеснить кислород из зоны горения и предотвратить доступ продуктов сгорания. Для этого используют лед, воду и инертный газ.
«
"Все это есть в составе газового гидрата: инертный газ вытесняет кислород из зоны горения, а лед позволят снизить температуру в очаге пожара и прекратить распространение фронта горения", – рассказал руководитель лаборатории тепломассопереноса, профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Павел Стрижак.
Ученые провели более 200 экспериментов по локализации и подавлению горения древесины, керосина, бензина, дизельного топлива, спирта, сырой и очищенной нефти, индустриальных масел, разных марок угля, отходов углеобогащения и природных газовых гидратов метана.
Для этого они воспроизвели условия возгорания в четырех наиболее распространенных ситуациях: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации нагревательного оборудования, замыкание электрических сетей и локальные источники пожара. Эксперименты проводились как с очагами в помещениях, так и на открытой местности.
Исследователи установили, что для блокирования и подавления горения в состав гидрата должен входить инертный газ. По их словам, самые доступные по стоимости и эффективности – углекислый газ и фреон. Эксперименты проводились с газовым гидратом в форме порошка и таблетированных образцов.
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"Мы сбрасывали гидрат на очаг горения сверху и делали из него заградительную полосу. Результаты показали эффективность технологии. Стоит уточнить, что это ранние стадии исследования и работы проводятся с малыми очагами возгораний. Главная задача –доказать эффективность технологии", – добавил инженер-исследователь Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Никита Шлегель.
На основе экспериментальных данных ученые разработали физические и математические модели локализации и подавления горения разных веществ и материалов, а также начали работы по созданию гидратов, в состав которых входят поверхностно-активные вещества.
При диссоциации такой гидрат, помимо вытеснения кислорода из зоны горения и снижения температуры, позволяет создать на его поверхности пену. Она является блокиратором кислорода и способствует локализации горения и термического разложения материала, отметили ученые.
В будущем исследователи планируют разработать несколько устройств, в которых получаемый гидрат при соприкосновении с горящим материалом будет эффективно блокировать и локализовать горение.
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"Основная причина, почему газовые гидраты до сих пор не используют для тушения пожаров, – отсутствие данных о том, в каких условиях горения они эффективны, и технологий для транспортировки, хранения и подачи гидрата в зону горения. Решением этих вопросов заняты ученые нашей лаборатории", – пояснил Павел Стрижак.
Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030", которая является одной из мер государственной поддержки университетов нацпроекта "Наука и университеты".