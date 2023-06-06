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В Словакии сделали заявление про предстоящий саммит НАТО - РИА Новости, 06.06.2023
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20:35 06.06.2023 (обновлено: 20:37 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/nato-1876584126.html
В Словакии сделали заявление про предстоящий саммит НАТО
В Словакии сделали заявление про предстоящий саммит НАТО - РИА Новости, 06.06.2023
В Словакии сделали заявление про предстоящий саммит НАТО
"Бухарестская девятка" ожидает, что саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль, еще больше укрепит оборонительную конфигурацию на восточном фланге,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:35
2023-06-06T20:37
в мире
словакия
вильнюс
йенс столтенберг
нато
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БРАТИСЛАВА, 6 июн - РИА Новости. "Бухарестская девятка" ожидает, что саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль, еще больше укрепит оборонительную конфигурацию на восточном фланге, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита в столице Словакии. "Мы ожидаем, что саммит в Вильнюсе еще больше укрепит оборонительный состав союзников на восточном фланге с целью предотвратить любые возможности для агрессии", - говорится в итоговом заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Словакии по итогам саммита "Бухарестской девятки". В заявлении отмечается, что речь главным образом идет об усилении передовой обороны, которая охватывает боеспособные силы, включая наземные бригады, там, где это будет необходимо, командование, передовое оборудование и улучшение или расширение соответствующей инфраструктуры. "В интересах безопасности восточного фланга делаем особый акцент на усиленную интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону… Поддерживаем новые планы Альянса как фундамент нашей модернизированной коллективной обороны и призываем всех союзников предоставить для этого силы и компетенции", - говорится в документе. Лидеры стран "Бухарестской девятки", в которую входят Словакия, Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Польша и Румыния, в ходе встречи в Братиславе во вторник "сверили часы" перед саммитом НАТО, запланированном на июль в Вильнюсе. В мероприятии также принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Бухарестская девятка" была создана по инициативе президентов Польши и Румынии для усиления восточного фланга НАТО и развития военного сотрудничества между странами. Первый официальный саммит состоялся в ноябре 2015 году в Бухаресте. Лидеры Словакии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и Румынии также встречались в феврале 2023 года в Варшаве. В мероприятии принимали участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Тогда президенты стран "Бухарестской девятки" высказались за политику открытых дверей в НАТО и Евросоюзе для Украины и за усиление присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.
https://ria.ru/20230606/nato-1876490909.html
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в мире, словакия, вильнюс, йенс столтенберг, нато
В мире, Словакия, Вильнюс, Йенс Столтенберг, НАТО
В Словакии сделали заявление про предстоящий саммит НАТО

Заявление: саммит НАТО в Вильнюсе в июле укрепит обороноспособность на восточном фланге

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 6 июн - РИА Новости. "Бухарестская девятка" ожидает, что саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль, еще больше укрепит оборонительную конфигурацию на восточном фланге, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита в столице Словакии.
"Мы ожидаем, что саммит в Вильнюсе еще больше укрепит оборонительный состав союзников на восточном фланге с целью предотвратить любые возможности для агрессии", - говорится в итоговом заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Словакии по итогам саммита "Бухарестской девятки".
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В заявлении отмечается, что речь главным образом идет об усилении передовой обороны, которая охватывает боеспособные силы, включая наземные бригады, там, где это будет необходимо, командование, передовое оборудование и улучшение или расширение соответствующей инфраструктуры.
"В интересах безопасности восточного фланга делаем особый акцент на усиленную интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону… Поддерживаем новые планы Альянса как фундамент нашей модернизированной коллективной обороны и призываем всех союзников предоставить для этого силы и компетенции", - говорится в документе.
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Лидеры стран "Бухарестской девятки", в которую входят Словакия, Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Польша и Румыния, в ходе встречи в Братиславе во вторник "сверили часы" перед саммитом НАТО, запланированном на июль в Вильнюсе. В мероприятии также принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Бухарестская девятка" была создана по инициативе президентов Польши и Румынии для усиления восточного фланга НАТО и развития военного сотрудничества между странами. Первый официальный саммит состоялся в ноябре 2015 году в Бухаресте. Лидеры Словакии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и Румынии также встречались в феврале 2023 года в Варшаве. В мероприятии принимали участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Тогда президенты стран "Бухарестской девятки" высказались за политику открытых дверей в НАТО и Евросоюзе для Украины и за усиление присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.
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