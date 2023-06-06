https://ria.ru/20230606/nato-1876490909.html
В НАТО понесли потери на международных учениях
В НАТО понесли потери на международных учениях - РИА Новости, 06.06.2023
В НАТО понесли потери на международных учениях
Бронетранспортер Piranha 3 затонул в ходе учений НАТО "Saber Guardian 23" во время планового пересечения русла реки Борча, сообщает портал Defence Romania. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:13
2023-06-06T15:13
2023-06-06T15:13
румыния
болгария
албания
нато
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Бронетранспортер Piranha 3 затонул в ходе учений НАТО "Saber Guardian 23" во время планового пересечения русла реки Борча, сообщает портал Defence Romania.Масштабные многонациональные учения "Saber Guardian 23" с участием 10 тысяч военных из 13 стран, а также 1700 единиц техники стартовали в в Румынии 29 мая и должны завершиться 9 июня. "Инцидент на военных учениях "Saber Guardian 23", организованных под эгидой НАТО в Румынии. Бронетранспортер Piranha 3 затонул, когда военные пытались пересечь рукав Борча", - сообщает портал. В настоящее время неизвестно, была ли это ошибка военных, управляющих бронетранспортером, или возникла техническая проблема. Это крупнейшие и наиболее сложные многонациональные учения, запланированные на этот год, которые будут проходить на полигонах и военных объектах в Румынии. В учениях будут принимать участие военные из следующих стран: Албания, Болгария, Франция, Греция, Италия, Северная Македония, Черногория, Польша, Португалия, Молдавия, США и Нидерланды. Учебные мероприятия включают в себя наземные движения в тактических рамках, форсирование водотоков, тактические учения с боевыми стрельбами и без них, с применением техники всех категорий войск, прыжки с парашютом, а также мероприятия с медицинской эвакуацией и лечением раненых.
https://ria.ru/20230606/nato-1876337655.html
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румыния, болгария, албания, нато
Румыния, Болгария, Албания, НАТО
В НАТО понесли потери на международных учениях
Во время международных учений НАТО Saber Guardian 23 затонул бронетранспортер Piranha 3