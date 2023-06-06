https://ria.ru/20230606/nato-1876349604.html
В США на одном примере продемонстрировали слабость НАТО
В США на одном примере продемонстрировали слабость НАТО - РИА Новости, 06.06.2023
В США на одном примере продемонстрировали слабость НАТО
Вооружая Тайвань, необходимо помнить печальный опыт НАТО на Украине, такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкл на своей странице Twitter,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:48
2023-06-06T05:48
2023-06-06T05:48
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вооружая Тайвань, необходимо помнить печальный опыт НАТО на Украине, такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкл на своей странице Twitter, комментируя выступление кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами.Ранее Рамасвами заявил о способе защитить Тайвань, не вступаю в прямую конфронтацию с материковым Китаем. Для этого он предложил вооружить граждан острова винтовками AR-15 и научить их, как ими пользоваться. По мнению политика, такой шаг заставит Пекин почувствовать "вкус американской исключительности"."Если размещение всех запасов НАТО на Украине не помешало российскому удару, то что заставляет этого идиота думать, что вооружение тайваньских гражданских лиц винтовками остановит Народно-освободительную армию Китая?", — парировал журналист.Хинкл назвал Рамасвами "самым глупым кандидатом в американской истории".Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР, считающая остров одной из своих провинций, осудила визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провела масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии сбили.
https://ria.ru/20230606/nato-1876337655.html
https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html
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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, нато
В мире, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, НАТО
В США на одном примере продемонстрировали слабость НАТО
Американский журналист Хинкл призвал помнить пример Украины, вооружая Тайвань