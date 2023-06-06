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Кандидат в президенты США обвинил НАТО в развязывании конфликта на Украине
Кандидат в президенты США обвинил НАТО в развязывании конфликта на Украине - РИА Новости, 06.06.2023
Кандидат в президенты США обвинил НАТО в развязывании конфликта на Украине
Расширение НАТО является единственной причиной, по которой начался конфликт на Украине, такое мнение высказал американский предприниматель Вивек Рамасвами,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:37
2023-06-06T00:37
2023-06-06T01:12
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Расширение НАТО является единственной причиной, по которой начался конфликт на Украине, такое мнение высказал американский предприниматель Вивек Рамасвами, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США от Республиканской партии. "Я знаю, что это не положено говорить, что это на самом деле правда. Расширение НАТО было катастрофой", - отметил он в интервью изданию Politico.По мнению Рамасвами, в рамках урегулирования конфликта НАТО должна пообещать, что Украина не вступит в альянс. При этом позиции сторон следует заморозить "в стиле Корейской войны", а Киев и Москва должны заключить соглашение о перемирии. В то же время политик выступил против военного присутствия на территории Украины, как это имеет место на Корейском полуострове.При этом кандидат в президенты предложил, чтобы Россия в обмен на территориальные уступки прекратила совместные учения с армией КНР, вывезла ядерное оружие из Калининграда и отказалась от военного присутствие в Западном полушарии.Бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами выдвинул свою кандидатуру в феврале, назвав своим главным приоритетом противостояние главной, на его взгляд, угрозе США — Китаю. Политику предстоит бороться за право стать кандидатом от Республиканской партии с экс-президентом Дональдом Трампом, губернатором Флориды Роном Десантисом, бывшим постоянным представителем США при ООН Никки Хейли.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты своих интересов, это исключает расширение НАТО за счет Украины и непосредственное приближение альянса к российским границам.
https://ria.ru/20230605/pens-1876292004.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, нато, politico, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО, Politico, В мире
Кандидат в президенты США обвинил НАТО в развязывании конфликта на Украине
Кандидат в президенты США Рамасвами: расширение НАТО стало причиной конфликта на Украине