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Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
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00:10 06.06.2023 (обновлено: 01:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/nastuplenie-1876336726.html
Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ
Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ
Российские военные отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:10
2023-06-06T01:13
россия
вооруженные силы украины
спецоперация на востоке украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, в течение 5 июня противник продолжил наступление, сосредоточив основные усилия на времевском выступе Южнодонецкого направления, где накануне ВСУ уже понесли большие потери.&quot;Киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада&quot;, - сообщили в Минобороны.Одновременно ВСУ начали наступление в направлении совхоз "Октябрьский" и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады.Российские военные нанесли по противнику комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами."В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился", - подчеркнули в Минобороны.В результаты, по данным ведомства, уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь немецких "Леопардов" и три колесных французских танка AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.Накануне в Минобороны рассказали, что утром 4 июня украинская сторона начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Как отметил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потерпели неудачу и не добились поставленных задач.Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению на некоторых направлениях.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от Киева быстрых и победоносных результатов, а ему приходится постоянно "отчитываться".
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876256865.html
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"Более 1500 украинских военных, 28 танков и 109 бронированных машин" – Конашенков о потерях ВСУ
противник был остановлен "Потери украинских войск на южнодонецком направлении "Более 15000 украинских танков, 28 танков и 109 бронированных машин"
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россия, вооруженные силы украины, спецоперация на востоке украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Спецоперация на востоке Украины
Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ

Минобороны: ВСУ в течение 5 июня продолжили вести наступление на Южнодонецком направлении

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в течение 5 июня противник продолжил наступление, сосредоточив основные усилия на времевском выступе Южнодонецкого направления, где накануне ВСУ уже понесли большие потери.
«

"Киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада", - сообщили в Минобороны.

Одновременно ВСУ начали наступление в направлении совхоз "Октябрьский" и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады.
Российские военные нанесли по противнику комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.
"В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился", - подчеркнули в Минобороны.
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В результаты, по данным ведомства, уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь немецких "Леопардов" и три колесных французских танка AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.
Накануне в Минобороны рассказали, что утром 4 июня украинская сторона начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Как отметил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потерпели неудачу и не добились поставленных задач.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению на некоторых направлениях.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от Киева быстрых и победоносных результатов, а ему приходится постоянно "отчитываться".
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