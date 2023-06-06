https://ria.ru/20230606/nastuplenie-1876336726.html

Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ

Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023

Российские военные отбили новую попытку наступления ВСУ

Российские военные отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T00:10

2023-06-06T00:10

2023-06-06T01:13

россия

вооруженные силы украины

спецоперация на востоке украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876340054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2602a61480bbb2b6f378ede3410cae3b.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные отбили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, в течение 5 июня противник продолжил наступление, сосредоточив основные усилия на времевском выступе Южнодонецкого направления, где накануне ВСУ уже понесли большие потери."Киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада", - сообщили в Минобороны.Одновременно ВСУ начали наступление в направлении совхоз "Октябрьский" и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады.Российские военные нанесли по противнику комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами."В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился", - подчеркнули в Минобороны.В результаты, по данным ведомства, уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь немецких "Леопардов" и три колесных французских танка AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин.Накануне в Минобороны рассказали, что утром 4 июня украинская сторона начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Как отметил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потерпели неудачу и не добились поставленных задач.Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению на некоторых направлениях.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от Киева быстрых и победоносных результатов, а ему приходится постоянно "отчитываться".

https://ria.ru/20230605/ukraina-1876256865.html

https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876243688.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Более 1500 украинских военных, 28 танков и 109 бронированных машин" – Конашенков о потерях ВСУ противник был остановлен "Потери украинских войск на южнодонецком направлении "Более 15000 украинских танков, 28 танков и 109 бронированных машин" 2023-06-06T00:10 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, спецоперация на востоке украины