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Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем
Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 06.06.2023
Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем
Российские и китайские летчики провели шестое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило Министерство обороны КНР. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:17
2023-06-06T07:17
2023-06-06T11:54
россия
китай
японское море
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ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Российские и китайские летчики провели шестое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило Министерство обороны КНР."Согласно годовому плану сотрудничества между армиями Китая и России, 6 июня две стороны организовали и осуществили шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей", — говорится в релизе.Других подробностей пока не приводится.Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты в рамках патрулирования впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20230523/mishustin-1873534319.html
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россия, китай, японское море
Россия, Китай, Японское море
Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем
Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями