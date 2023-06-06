Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 06.06.2023 (обновлено: 11:54 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/more-1876353410.html
Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем
Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 06.06.2023
Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем
Российские и китайские летчики провели шестое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило Министерство обороны КНР. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:17
2023-06-06T11:54
россия
китай
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876076319_239:263:2190:1360_1920x0_80_0_0_2621d54b82d90a7f2ff8aa7452f07e82.jpg
ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Российские и китайские летчики провели шестое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило Министерство обороны КНР.&quot;Согласно годовому плану сотрудничества между армиями Китая и России, 6 июня две стороны организовали и осуществили шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей&quot;, — говорится в релизе.Других подробностей пока не приводится.Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты в рамках патрулирования впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20230523/mishustin-1873534319.html
россия
китай
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876076319_275:0:2190:1436_1920x0_80_0_0_7dcff4eb9a0df695ec3a4b11f1629375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, японское море
Россия, Китай, Японское море
Россия и Китай провели воздушное патрулирование над Японским морем

Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Российские и китайские летчики провели шестое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило Министерство обороны КНР.
«

"Согласно годовому плану сотрудничества между армиями Китая и России, 6 июня две стороны организовали и осуществили шестое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей", — говорится в релизе.

Других подробностей пока не приводится.
Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты в рамках патрулирования впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.
В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет
23 мая, 07:53
 
РоссияКитайЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала