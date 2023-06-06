https://ria.ru/20230606/minirovanie-1876396627.html

Вымогатель сообщил о минировании судов в Кемеровской и Саратовской области

Вымогатель сообщил о минировании судов в Кемеровской и Саратовской области - РИА Новости, 06.06.2023

Вымогатель сообщил о минировании судов в Кемеровской и Саратовской области

Неизвестный снова сообщил о минировании судов в Кемерово и Саратовской области, потребовав перевести 200 миллионов рублей: в противном случае этот человек... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:33

2023-06-06T10:33

2023-06-06T10:33

кемерово

саратовская область

россия

происшествия

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Неизвестный снова сообщил о минировании судов в Кемерово и Саратовской области, потребовав перевести 200 миллионов рублей: в противном случае этот человек угрожает расстрелять людей и сбросить на здания судов бомбы с беспилотников, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. В пятницу сообщалось, что письма о якобы минировании нескольких судов в Кемерово поступили в Кемеровский районный суд. Неизвестный требовал перевести ему 1,3 миллиона рублей и угрожал убить двух детей. Никаких бомб в итоге не нашли. "В Кемеровский районный суд… снова поступили письма с одинаковым содержанием о том, что суды заминированы. Неизвестный сообщил о минировании зданий судов в городе Кемерово и Саратовской области, при этом в письме содержатся угрозы расстрела людей и обещание сделать запуск дрона с бомбой на здания судов. Чтобы никто не пострадал, неизвестный предлагает перевести на указанный им номер телефона 200 миллионов рублей", – говорится в сообщении. По факту получения новых писем сделаны обращения в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230603/krym-1875909933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемерово, саратовская область, россия, происшествия