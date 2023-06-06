https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html
ЕС принял новый план по борьбе с нелегальной миграцией в Средиземноморье
ЕС принял новый план по борьбе с нелегальной миграцией в Средиземноморье - РИА Новости, 06.06.2023
ЕС принял новый план по борьбе с нелегальной миграцией в Средиземноморье
Еврокомиссия приняла новый план действий по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике, говорится в документе, опубликованном во... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:30
2023-06-06T14:30
2023-06-06T14:30
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Еврокомиссия приняла новый план действий по борьбе с нелегальной миграцией в западном Средиземноморье и Атлантике, говорится в документе, опубликованном во вторник Еврокомиссией. "Поток мигрантов остается устойчивым… Еврокомиссия представляет настоящий план действий в соответствии с решениями, принятыми Советом Евросоюза 9 февраля 2023 года", - сказано там. Новый комплекс мер по противодействию нелегальной миграции в Европу из Северной и Западной Африки включает борьбу с контрабандой людьми, усиление пограничного контроля Агентства Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex и укрепление взаимодействия со странами, откуда в Европу пытаются проникнуть больше всего мигрантов. Помимо этого, Еврокомиссия выступает за оказание финансовой поддержки таким странам, как Сенегал и Гамбия, для развития национальных механизмов реинтеграции, чтобы высланные обратно в свои страны мигранты получили больше возможностей включиться в социально-экономическую жизнь общества. Отмечается, что для снижения нагрузки на страны, испытывающие самые серьезные проблемы с наплывом мигрантов, будет ускорена релокация мигрантов оттуда в другие страны ЕС. Помощью в распределении мигрантов внутри Евросоюза займется Европейское агентство по вопросам предоставления убежища. Помимо этого, улучшение взаимодействия стран и организаций ЕС поможет снизить смертность среди мигрантов, пытающихся попасть в Европу по морю. "Кооперация и единодушие среди стран-членов ЕС… являются ключевыми для пресечения смертельных случаев на море, поддержания безопасной навигации и поиска подходящих решений текущих задач", - говорится в документе. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в середине февраля договорились о разработке комплекса мер для борьбы с нелегальной миграцией. Главы государств и правительств ЕС договорились усилить сотрудничество со странами, из которых прибывают мигранты, а также странами транзита. Не все страны согласны принять у себя мигрантов. Ранее министр внутренних дел и администрации республики Польша Мариуш Каминьский заявил, что его страна не согласится на принудительную релокацию мигрантов на свою территорию.
https://ria.ru/20230503/polsha-1869406403.html
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в мире, европа, средиземноморье, западная африка, мариуш каминьский, евросоюз, еврокомиссия, совет евросоюза
В мире, Европа, Средиземноморье, Западная Африка, Мариуш Каминьский, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Евросоюза
ЕС принял новый план по борьбе с нелегальной миграцией в Средиземноморье
Еврокомиссия приняла новый план по борьбе с нелегальной миграцией в Средиземноморье