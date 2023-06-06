https://ria.ru/20230606/mid-1876355078.html

МИД раскритиковал реакцию ООН на запуск спутника КНДР

МИД раскритиковал реакцию ООН на запуск спутника КНДР - РИА Новости, 06.06.2023

МИД раскритиковал реакцию ООН на запуск спутника КНДР

ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T07:42

2023-06-06T07:42

2023-06-06T07:46

в мире

япония

сша

южная корея

пхеньян

петр ильичев

оон

антониу гутерреш

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил запуск спутника КНДР, отметив, что любой пуск с применением технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совбеза ООН."Мы оцениваем это как однобокую позицию. Потому что когда Соединённые Штаты проводят широкомасштабные учения вместе с южнокорейцами, японцами — реакции никакой. Идет эскалация: шаг за шагом американцы развертывают вооружения, проводят масштабные учения. Северокорейцы вынуждены реагировать", - сказал он.Порочный круг никто не хочет прерывать, хотя предпосылки были, отметил Ильичев. Он напомнил, что по итогам американо-северокорейских саммитов в Сингапуре Пхеньян пошел на конкретные шаги по деэскалации."Часть обогатительного комплексного разрушил, тела погибших американцев передал. Взамен ничего не получил, кроме санкций", - резюмировал дипломат.Как ранее сообщило агентство ЦТАК, 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива.Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора, разработка Пхеньяном все новых баллистических ракет и их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к стране. Нападать на США, Японию или Южную Корею северокорейцы не собираются, указал он, подчеркнув при этом, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.

https://ria.ru/20230604/kitay-1876029695.html

https://ria.ru/20230529/raketa-1874733739.html

япония

сша

южная корея

пхеньян

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в мире, япония, сша, южная корея, пхеньян, петр ильичев, оон, антониу гутерреш, александр мацегора