https://ria.ru/20230606/mid-1876355078.html
МИД раскритиковал реакцию ООН на запуск спутника КНДР
МИД раскритиковал реакцию ООН на запуск спутника КНДР - РИА Новости, 06.06.2023
МИД раскритиковал реакцию ООН на запуск спутника КНДР
ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:42
2023-06-06T07:42
2023-06-06T07:46
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южная корея
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оон
антониу гутерреш
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш осудил запуск спутника КНДР, отметив, что любой пуск с применением технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совбеза ООН."Мы оцениваем это как однобокую позицию. Потому что когда Соединённые Штаты проводят широкомасштабные учения вместе с южнокорейцами, японцами — реакции никакой. Идет эскалация: шаг за шагом американцы развертывают вооружения, проводят масштабные учения. Северокорейцы вынуждены реагировать", - сказал он.Порочный круг никто не хочет прерывать, хотя предпосылки были, отметил Ильичев. Он напомнил, что по итогам американо-северокорейских саммитов в Сингапуре Пхеньян пошел на конкретные шаги по деэскалации."Часть обогатительного комплексного разрушил, тела погибших американцев передал. Взамен ничего не получил, кроме санкций", - резюмировал дипломат.Как ранее сообщило агентство ЦТАК, 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива.Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора, разработка Пхеньяном все новых баллистических ракет и их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к стране. Нападать на США, Японию или Южную Корею северокорейцы не собираются, указал он, подчеркнув при этом, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.
https://ria.ru/20230604/kitay-1876029695.html
https://ria.ru/20230529/raketa-1874733739.html
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в мире, япония, сша, южная корея, пхеньян, петр ильичев, оон, антониу гутерреш, александр мацегора
В мире, Япония, США, Южная Корея, Пхеньян, Петр Ильичев, ООН, Антониу Гутерреш, Александр Мацегора
МИД раскритиковал реакцию ООН на запуск спутника КНДР
МИД: ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко и не обращает внимания на учения США
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ООН реагирует на запуск спутника КНДР однобоко, при этом на учения США, Японии и Южной Кореи организация не обращает никакого внимания, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш
осудил запуск спутника КНДР, отметив, что любой пуск с применением технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совбеза ООН.
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"Мы оцениваем это как однобокую позицию. Потому что когда Соединённые Штаты проводят широкомасштабные учения вместе с южнокорейцами, японцами — реакции никакой. Идет эскалация: шаг за шагом американцы развертывают вооружения, проводят масштабные учения. Северокорейцы вынуждены реагировать", - сказал он.
Порочный круг никто не хочет прерывать, хотя предпосылки были, отметил Ильичев. Он напомнил, что по итогам американо-северокорейских саммитов в Сингапуре Пхеньян
пошел на конкретные шаги по деэскалации.
"Часть обогатительного комплексного разрушил, тела погибших американцев передал. Взамен ничего не получил, кроме санкций", - резюмировал дипломат.
Как ранее сообщило агентство ЦТАК, 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море
. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива.
Государственное управление КНДР по освоению космоса пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Южная Корея осудила запуск спутника КНДР как провокацию и серьезное нарушение резолюций Совбеза ООН, а МИД страны ранее пообещал Пхеньяну "расплату" за попытки запустить спутник.
Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора
, разработка Пхеньяном все новых баллистических ракет и их испытания являются прямым следствием враждебной политики США по отношению к стране. Нападать на США, Японию или Южную Корею северокорейцы не собираются, указал он, подчеркнув при этом, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.
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