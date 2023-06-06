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Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола - РИА Новости, 06.06.2023
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16:17 06.06.2023 (обновлено: 17:46 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/metanol-1876513417.html
Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола
Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола - РИА Новости, 06.06.2023
Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола
Минпромторг РФ разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в стране на фоне отравлений суррогатным сидром, говорится... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:17
2023-06-06T17:46
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновская область
массовое отравление сидром в россии
самарская область
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МОСКВА, - РИА Новости. Минпромторг РФ разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в стране на фоне отравлений суррогатным сидром, говорится сообщении министерства."Минпромторг России разработал проект федерального закона, согласно которому в России запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола)", - отмечается в сообщении."Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Кроме того, это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями, являющимися участниками этого рынка", - рассказали в Минпромторге.Ранее стало известно о 18 случаях отравления напитком "Мистер Сидр", которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУ МВД по Ульяновской области.
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россия
ульяновская область
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, самарская область
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновская область, Массовое отравление сидром в России, Самарская область
Минпромторг разработал проект по госрегулированию производства метанола

Минпромторг из-за отравления сидром разработал проект по госрегулированию оборота метанола

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦистерны с метанолом
Цистерны с метанолом - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Цистерны с метанолом. Архивное фото
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МОСКВА, - РИА Новости. Минпромторг РФ разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в стране на фоне отравлений суррогатным сидром, говорится сообщении министерства.
"Минпромторг России разработал проект федерального закона, согласно которому в России запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола)", - отмечается в сообщении.
"Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Кроме того, это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями, являющимися участниками этого рынка", - рассказали в Минпромторге.
Ранее стало известно о 18 случаях отравления напитком "Мистер Сидр", которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУ МВД по Ульяновской области.
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Вчера, 16:28
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновская областьМассовое отравление сидром в РоссииСамарская область
 
 
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