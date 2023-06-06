https://ria.ru/20230606/metanol-1876425636.html

В сидре, ставшем причиной гибели людей в Поволжье, нашли опасные примеси

В сидре, ставшем причиной гибели людей в Поволжье, нашли опасные примеси - РИА Новости, 06.06.2023

В сидре, ставшем причиной гибели людей в Поволжье, нашли опасные примеси

Специалисты выявили опасные примеси метанола и этилбутирата в суррогатном сидре, после употребления которого в регионах Поволжья умерли более 20 человек,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:43

2023-06-06T11:43

2023-06-06T15:01

происшествия

ульяновская область

массовое отравление сидром в россии

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости. Специалисты выявили опасные примеси метанола и этилбутирата в суррогатном сидре, после употребления которого в регионах Поволжья умерли более 20 человек, сообщило Управление МВД по Ульяновской области в Telegram-канале."По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается", — говорится в сообщении.Всего за минувшие сутки полицейские осмотрели 444 торговые точки в Ульяновской области, из 34 магазинов изъяли 216 кегов напитка по 30 литров каждый.Кроме того, сотрудники ульяновской полиции изъяли более 25 тысяч литров различной алкогольной продукции на месте производства в Самарской области.Ведомство призвало жителей не покупать и не пить "Сидр", а владельцев торговых точек — изъять его из продажи.Накануне появились сообщения об отравлениях суррогатным алкоголем жителей регионов Приволжского федерального округа. В Ульяновской области известно о 18 летальных исходах, на лечении находятся 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 — сейчас в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один человек погиб и еще один госпитализирован.Все случаи связывают с употреблением разливного напитка "Мистер Сидр" производства самарского ООО "Анди".СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876426637.html

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самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)