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МЧС направило группировку спасателей в Херсонскую область - РИА Новости, 06.06.2023
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15:32 06.06.2023 (обновлено: 15:50 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/mchs-1876499341.html
МЧС направило группировку спасателей в Херсонскую область
МЧС направило группировку спасателей в Херсонскую область - РИА Новости, 06.06.2023
МЧС направило группировку спасателей в Херсонскую область
МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для ликвидации последствий разрушений на Каховской ГЭС, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:32
2023-06-06T15:50
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
каховская гэс
херсонская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для ликвидации последствий разрушений на Каховской ГЭС, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."По поручению главы МЧС России ведомство направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС, которое привело к переливу воды из водохранилища через образовавшийся проран", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в Херсонскую область для оказания помощи населению уже выдвинулась аэромобильная группировка главного управления МЧС по Крыму. Спасатели оснащены специализированной техникой и плавсредствами. В готовность также приведены аэромобильные группировки региональных главков по Ростовской области, Донского, Тульского спасательных центров и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Кроме того, в зоне подтопления работают три оперативные группы от МЧС России под руководством начальника главного управления МЧС по Херсонской области. Главами муниципальных образований организовано информирование населения.
https://ria.ru/20230606/ges-1876500391.html
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россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каховская гэс, херсонская область
Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Каховская ГЭС, Херсонская область
МЧС направило группировку спасателей в Херсонскую область

МЧС направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область после ЧП на ГЭС

© Фото : Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для ликвидации последствий разрушений на Каховской ГЭС, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"По поручению главы МЧС России ведомство направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС, которое привело к переливу воды из водохранилища через образовавшийся проран", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Херсонскую область для оказания помощи населению уже выдвинулась аэромобильная группировка главного управления МЧС по Крыму. Спасатели оснащены специализированной техникой и плавсредствами. В готовность также приведены аэромобильные группировки региональных главков по Ростовской области, Донского, Тульского спасательных центров и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Кроме того, в зоне подтопления работают три оперативные группы от МЧС России под руководством начальника главного управления МЧС по Херсонской области. Главами муниципальных образований организовано информирование населения.
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РоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Каховская ГЭСХерсонская область
 
 
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