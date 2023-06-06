https://ria.ru/20230606/mchs-1876345726.html

МЧС составило для детей и родителей чек-лист безопасных каникул

МЧС составило для детей и родителей чек-лист безопасных каникул - РИА Новости, 06.06.2023

МЧС составило для детей и родителей чек-лист безопасных каникул

МЧС России составило чек-лист безопасных каникул, включив в него знание детьми номера вызова экстренных служб 112, правил дорожного движения и поведения на... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T03:57

2023-06-06T03:57

2023-06-06T10:41

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МЧС России составило чек-лист безопасных каникул, включив в него знание детьми номера вызова экстренных служб 112, правил дорожного движения и поведения на воде. "Каникулы - отдых для детей, но не для родителей. В это время нельзя терять бдительность и контроль над детьми. Опасность подстерегает их повсюду", - говорится в телеграм-канале МЧС России. Ведомство предлагает родителям и детям чек-лист подготовки к безопасным каникулам, который включает задания на каждый день недели. "Сохрани его в телефон или распечатай, чтобы отмечать каждый выполненный пункт", - указывается в памятке "Неделя детской безопасности". Так, в понедельник спасатели рекомендуют детям повторить номер вызова экстренных служб 112, домашний адрес и телефоны родителей, а во вторник - правила дорожного движения. В среду можно рассказать, что делать, если потерялся в городе, а в четверг - о правилах пожарной безопасности. По мнению ведомства, в пятницу будет не лишним повторить правила безопасного поведения на воде. В субботу - рассказать о своих действиях, если потерялся в лесу, а в воскресенье можно установить пожарные извещатели и нашить на одежду светоотражатели.

https://ria.ru/20230528/mchs-1874604424.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых