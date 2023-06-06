https://ria.ru/20230606/matkapital-1876337055.html
ЛДПР предложила ужесточить требования к получению маткапитала
ЛДПР предложила ужесточить требования к получению маткапитала - РИА Новости, 06.06.2023
ЛДПР предложила ужесточить требования к получению маткапитала
ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить, что материнский капитал предоставляется только гражданам России, родившим ребенка, который имеет РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:21
2023-06-06T00:21
2023-06-06T00:22
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ярослав нилов
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общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить, что материнский капитал предоставляется только гражданам России, родившим ребенка, который имеет гражданство РФ со дня рождения, законопроект размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Законопроект направлен в кабмин. "Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Как пояснил Нилов, сейчас женщина-иностранка, родившая детей-иностранцев, приезжая в Россию, после получения гражданства имеет право получать маткапитал. "Женщина иностранка, дети иностранцы, она приезжает, получает гражданство и имеет право получать маткапитал. Мы же предлагаем, с учетом обостренного миграционного вопроса, маткапитал предоставлять только если будучи гражданкой России, вне зависимости от территории, рождает и дети сразу получают гражданство России", - отметил Нилов. Предусматривается, что данные нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года. При этом нормы на будут распространяться на граждан РФ, которые постоянно проживают в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20230605/sertifikat-1876215900.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Общество
ЛДПР предложила ужесточить требования к получению маткапитала
ЛДПР предложила давать маткапитал за ребенка, который имеет гражданство России с рождения