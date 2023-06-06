Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила ужесточить требования к получению маткапитала - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 06.06.2023 (обновлено: 00:22 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/matkapital-1876337055.html
ЛДПР предложила ужесточить требования к получению маткапитала
ЛДПР предложила ужесточить требования к получению маткапитала - РИА Новости, 06.06.2023
ЛДПР предложила ужесточить требования к получению маткапитала
ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить, что материнский капитал предоставляется только гражданам России, родившим ребенка, который имеет РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:21
2023-06-06T00:22
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить, что материнский капитал предоставляется только гражданам России, родившим ребенка, который имеет гражданство РФ со дня рождения, законопроект размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Законопроект направлен в кабмин. "Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Как пояснил Нилов, сейчас женщина-иностранка, родившая детей-иностранцев, приезжая в Россию, после получения гражданства имеет право получать маткапитал. "Женщина иностранка, дети иностранцы, она приезжает, получает гражданство и имеет право получать маткапитал. Мы же предлагаем, с учетом обостренного миграционного вопроса, маткапитал предоставлять только если будучи гражданкой России, вне зависимости от территории, рождает и дети сразу получают гражданство России", - отметил Нилов. Предусматривается, что данные нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года. При этом нормы на будут распространяться на граждан РФ, которые постоянно проживают в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20230605/sertifikat-1876215900.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_414:236:2830:2048_1920x0_80_0_0_bec1455512d2d503532d07c809cbf8cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Общество
ЛДПР предложила ужесточить требования к получению маткапитала

ЛДПР предложила давать маткапитал за ребенка, который имеет гражданство России с рождения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Молодая семья с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить, что материнский капитал предоставляется только гражданам России, родившим ребенка, который имеет гражданство РФ со дня рождения, законопроект размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Законопроект направлен в кабмин.
«
"Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
Как пояснил Нилов, сейчас женщина-иностранка, родившая детей-иностранцев, приезжая в Россию, после получения гражданства имеет право получать маткапитал.
"Женщина иностранка, дети иностранцы, она приезжает, получает гражданство и имеет право получать маткапитал. Мы же предлагаем, с учетом обостренного миграционного вопроса, маткапитал предоставлять только если будучи гражданкой России, вне зависимости от территории, рождает и дети сразу получают гражданство России", - отметил Нилов.
Предусматривается, что данные нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года. При этом нормы на будут распространяться на граждан РФ, которые постоянно проживают в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Госдуму внесли проект о сертификате для новорожденного ребенка
Вчера, 13:19
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЯрослав НиловЛДПРГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала