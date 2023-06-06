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ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 06.06.2023 (обновлено: 14:23 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/leopard-1876386877.html
ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин
ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2023
ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин
Украинские войска намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:12
2023-06-06T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На севере республики, на одном из участков, еще, наверное, дней десять назад была попытка прорыва с использованием танка Leopard. Для нас эта техника важна для изучения. Что произошло: пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard. Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад. Для них было главной целью не допустить попадание танка к нашим подразделениям", — рассказал он.По словам Пушилина, в последние два дня противник пытается контратаковать довольно крупными силами. Самой горячей точкой он назвал Угледарское направление. Руководитель ДНР отметил также, что ВСУ несут там значительные потери, в том числе и в бронетехнике. По информации Минобороны, за минувшие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" отбили атаки ВСУ, уничтожив свыше полутора тысяч украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных AMX-10RC.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Leopard 2
ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ расстреляли подбитый Leopard, чтобы он не достался России как трофей

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"На севере республики, на одном из участков, еще, наверное, дней десять назад была попытка прорыва с использованием танка Leopard. Для нас эта техника важна для изучения. Что произошло: пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard. Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад. Для них было главной целью не допустить попадание танка к нашим подразделениям", — рассказал он.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Вчера, 08:00
По словам Пушилина, в последние два дня противник пытается контратаковать довольно крупными силами. Самой горячей точкой он назвал Угледарское направление. Руководитель ДНР отметил также, что ВСУ несут там значительные потери, в том числе и в бронетехнике.
По информации Минобороны, за минувшие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" отбили атаки ВСУ, уничтожив свыше полутора тысяч украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных AMX-10RC.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРLeopard 2
 
 
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