https://ria.ru/20230606/leopard-1876386877.html
ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин
ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2023
ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин
Украинские войска намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:12
2023-06-06T10:12
2023-06-06T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На севере республики, на одном из участков, еще, наверное, дней десять назад была попытка прорыва с использованием танка Leopard. Для нас эта техника важна для изучения. Что произошло: пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard. Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад. Для них было главной целью не допустить попадание танка к нашим подразделениям", — рассказал он.По словам Пушилина, в последние два дня противник пытается контратаковать довольно крупными силами. Самой горячей точкой он назвал Угледарское направление. Руководитель ДНР отметил также, что ВСУ несут там значительные потери, в том числе и в бронетехнике. По информации Минобороны, за минувшие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" отбили атаки ВСУ, уничтожив свыше полутора тысяч украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных AMX-10RC.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_273f8187b782635f4e5a677ec548a337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Leopard 2
ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ расстреляли подбитый Leopard, чтобы он не достался России как трофей