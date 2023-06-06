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Российские военные уничтожили восемь украинских танков "Леопард" - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 06.06.2023 (обновлено: 08:32 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/leopard-1876342977.html
Российские военные уничтожили восемь украинских танков "Леопард"
Российские военные уничтожили восемь украинских танков "Леопард" - РИА Новости, 06.06.2023
Российские военные уничтожили восемь украинских танков "Леопард"
Российские военные в ходе отражения новой атаки ВСУ на Южнодонецком направлении уничтожили свыше 1,5 тысячи украинских военных, а также 28 танков, включая... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T02:23
2023-06-06T08:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
украина
игорь конашенков
денис пушилин
германия
алексей резников
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные в ходе отражения новой атаки ВСУ на Южнодонецком направлении уничтожили свыше 1,5 тысячи украинских военных, а также 28 танков, включая восемь Leopard и три колесных французских танка AMX-10RC, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, в течение 5 июня противник продолжил наступление, но был остановлен, не достигнув намеченных задач.Как отметили в военном ведомстве, подразделения ВСУ, участвовавшие в атаке, "понесли существенный урон". Помимо 28 танков также уничтожены 109 боевых бронированных машин.Атаки ВСУ на Южнодонецком направленииНакануне в оборонном ведомстве рассказали, что утром 4 июня украинские подразделения начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Как отметил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потерпели неудачу и не добились поставленных задач.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, на Угледарском направлении за последние двое суток украинские войска дважды предпринимали попытки наступления "серьезными силами", но понесли большие потери и были отброшены.В понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению на некоторых направлениях.Поставки немецких танков КиевуСтраны Запада на данный момент поставили Украине около 60 танков Leopard 2, заявил ранее украинский министр обороны Алексей Резников."Коалиция по танкам Leopard состоит из Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Пока мы получили около двух батальонов по 30 танков в каждом, то есть всего около 60 единиц", - отметил он.Всего Украина в рамках так называемой "танковой коалиции" западных стран должна была получить свыше 50 экземпляров Leopard 2, 18 из которых из запасов бундесвера. В феврале министерство экономики Германии одобрило также экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5.По словам Резникова, на Украину также были отправлены французские AMX-10RC, британские Challenger и Abrams из США.
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876330099.html
https://ria.ru/20230606/grust-1876341551.html
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донецкая народная республика
украина
германия
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"Более 1500 украинских военных, 28 танков и 109 бронированных машин" – Конашенков о потерях ВСУ
противник был остановлен "Потери украинских войск на южнодонецком направлении "Более 15000 украинских танков, 28 танков и 109 бронированных машин"
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, украина, игорь конашенков, денис пушилин, германия, алексей резников, вооруженные силы украины, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Украина, Игорь Конашенков, Денис Пушилин, Германия, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Leopard 2
Российские военные уничтожили восемь украинских танков "Леопард"

Минобороны РФ: ВС России уничтожили на Южнодонецком направлении восемь танков Leopard

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные в ходе отражения новой атаки ВСУ на Южнодонецком направлении уничтожили свыше 1,5 тысячи украинских военных, а также 28 танков, включая восемь Leopard и три колесных французских танка AMX-10RC, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в течение 5 июня противник продолжил наступление, но был остановлен, не достигнув намеченных задач.
Самолет Су-25 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ, сообщил источник
5 июня, 22:16
Как отметили в военном ведомстве, подразделения ВСУ, участвовавшие в атаке, "понесли существенный урон". Помимо 28 танков также уничтожены 109 боевых бронированных машин.

Атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Накануне в оборонном ведомстве рассказали, что утром 4 июня украинские подразделения начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Как отметил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потерпели неудачу и не добились поставленных задач.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, на Угледарском направлении за последние двое суток украинские войска дважды предпринимали попытки наступления "серьезными силами", но понесли большие потери и были отброшены.
В понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению на некоторых направлениях.
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Вчера, 01:53

Поставки немецких танков Киеву

Страны Запада на данный момент поставили Украине около 60 танков Leopard 2, заявил ранее украинский министр обороны Алексей Резников.
"Коалиция по танкам Leopard состоит из Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Пока мы получили около двух батальонов по 30 танков в каждом, то есть всего около 60 единиц", - отметил он.
Всего Украина в рамках так называемой "танковой коалиции" западных стран должна была получить свыше 50 экземпляров Leopard 2, 18 из которых из запасов бундесвера. В феврале министерство экономики Германии одобрило также экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5.
По словам Резникова, на Украину также были отправлены французские AMX-10RC, британские Challenger и Abrams из США.
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО
2 июня, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаИгорь КонашенковДенис ПушилинГерманияАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныLeopard 2
 
 
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