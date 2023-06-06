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ВС России уничтожили свыше 28 танков ВСУ, включая восемь "Леопардов" - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 06.06.2023 (обновлено: 01:33 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/leopard-1876337279.html
ВС России уничтожили свыше 28 танков ВСУ, включая восемь "Леопардов"
ВС России уничтожили свыше 28 танков ВСУ, включая восемь "Леопардов" - РИА Новости, 06.06.2023
ВС России уничтожили свыше 28 танков ВСУ, включая восемь "Леопардов"
Российские военные в ходе отражения новой атаки ВСУ на Южнодонецком направлении уничтожили свыше 1,5 тысячи украинских военных, а также 28 танков, включая... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:28
2023-06-06T01:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
германия
франция
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные в ходе отражения новой атаки ВСУ на Южнодонецком направлении уничтожили свыше 1,5 тысячи украинских военных, а также 28 танков, включая восемь Leopard и три колесных французских танка AMX-10RC, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в течение 5 июня противник продолжил наступление, но был остановлен, не достигнув намеченных задач.Как отметили в военном ведомстве, подразделения ВСУ, участвовавшие в атаке, "понесли существенный урон". Помимо 28 танков также уничтожены 109 боевых бронированных машин.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что ВСУ переходят к наступлению на некоторых направлениях.
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"Более 1500 украинских военных, 28 танков и 109 бронированных машин" – Конашенков о потерях ВСУ
противник был остановлен "Потери украинских войск на южнодонецком направлении "Более 15000 украинских танков, 28 танков и 109 бронированных машин"
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вооруженные силы украины, россия, германия, франция
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Германия, Франция
ВС России уничтожили свыше 28 танков ВСУ, включая восемь "Леопардов"

ВС России уничтожили на Южнодонецком направлении восемь танков Leopard ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные в ходе отражения новой атаки ВСУ на Южнодонецком направлении уничтожили свыше 1,5 тысячи украинских военных, а также 28 танков, включая восемь Leopard и три колесных французских танка AMX-10RC, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в течение 5 июня противник продолжил наступление, но был остановлен, не достигнув намеченных задач.
Как отметили в военном ведомстве, подразделения ВСУ, участвовавшие в атаке, "понесли существенный урон". Помимо 28 танков также уничтожены 109 боевых бронированных машин.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что ВСУ переходят к наступлению на некоторых направлениях.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияГерманияФранция
 
 
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