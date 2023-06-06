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Суд назначил принудительное лечение москвичу, убившему двух человек в МФЦ

Суд назначил принудительное лечение москвичу, убившему двух человек в МФЦ - РИА Новости, 06.06.2023

Суд назначил принудительное лечение москвичу, убившему двух человек в МФЦ

Мосгорсуд во вторник назначил принудительные меры медицинского характера Сергею Глазову, который в 2021 году во время стрельбы в МФЦ убил двух человек, сообщили РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T23:23

2023-06-06T23:23

2023-06-06T23:23

происшествия

россия

москва

мфц (многофункциональный центр)

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник назначил принудительные меры медицинского характера Сергею Глазову, который в 2021 году во время стрельбы в МФЦ убил двух человек, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мосгорсуда Глазову назначены принудительные меры медицинского характера", - сказал собеседник агентства. В ноябре минувшего года по итогам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина был признан психически нездоровым. В начале декабря 2021 Глазов застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", а также ранил еще четырех посетителей, в том числе 10-летнюю девочку. Сам Глазов заявлял, что причиной конфликта стало нежелание надевать маску. Его адвокат Петр Колдов ранее заявлял РИА Новости, что Глазов не первый десяток лет страдает серьезным психическим заболеванием.

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