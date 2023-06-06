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Суд назначил принудительное лечение москвичу, убившему двух человек в МФЦ - РИА Новости, 06.06.2023
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23:23 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/lechenie-1876604299.html
Суд назначил принудительное лечение москвичу, убившему двух человек в МФЦ
Суд назначил принудительное лечение москвичу, убившему двух человек в МФЦ - РИА Новости, 06.06.2023
Суд назначил принудительное лечение москвичу, убившему двух человек в МФЦ
Мосгорсуд во вторник назначил принудительные меры медицинского характера Сергею Глазову, который в 2021 году во время стрельбы в МФЦ убил двух человек, сообщили РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:23
2023-06-06T23:23
происшествия
россия
москва
мфц (многофункциональный центр)
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник назначил принудительные меры медицинского характера Сергею Глазову, который в 2021 году во время стрельбы в МФЦ убил двух человек, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мосгорсуда Глазову назначены принудительные меры медицинского характера", - сказал собеседник агентства. В ноябре минувшего года по итогам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина был признан психически нездоровым. В начале декабря 2021 Глазов застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", а также ранил еще четырех посетителей, в том числе 10-летнюю девочку. Сам Глазов заявлял, что причиной конфликта стало нежелание надевать маску. Его адвокат Петр Колдов ранее заявлял РИА Новости, что Глазов не первый десяток лет страдает серьезным психическим заболеванием.
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россия
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происшествия, россия, москва, мфц (многофункциональный центр), стрельба в мфц на юго-востоке москвы
Происшествия, Россия, Москва, МФЦ (многофункциональный центр), Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
Суд назначил принудительное лечение москвичу, убившему двух человек в МФЦ

Суд назначил принудительные медицинские меры москвичу, убившему двух человек в МФЦ

© СК РФМужчина, открывший стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве. Кадр видео
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ Рязанский в Москве. Кадр видео
© СК РФ
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник назначил принудительные меры медицинского характера Сергею Глазову, который в 2021 году во время стрельбы в МФЦ убил двух человек, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мосгорсуда Глазову назначены принудительные меры медицинского характера", - сказал собеседник агентства.
В ноябре минувшего года по итогам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина был признан психически нездоровым.
В начале декабря 2021 Глазов застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", а также ранил еще четырех посетителей, в том числе 10-летнюю девочку. Сам Глазов заявлял, что причиной конфликта стало нежелание надевать маску. Его адвокат Петр Колдов ранее заявлял РИА Новости, что Глазов не первый десяток лет страдает серьезным психическим заболеванием.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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