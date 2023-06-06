https://ria.ru/20230606/lavra-1876441191.html
Власти обязали монахов Киево-Печерской лавры покинуть обитель за три дня
Власти обязали монахов Киево-Печерской лавры покинуть обитель за три дня - РИА Новости, 06.06.2023
Власти обязали монахов Киево-Печерской лавры покинуть обитель за три дня
Монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок, сообщил в Telegram-канале министр культуры... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:40
2023-06-06T12:40
2023-06-06T14:54
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок, сообщил в Telegram-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.По его словам, такое требование направил церкви заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии."Теперь, после того как заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать. В случае отказа — будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом", — заявил министр.Он добавил, что 5 июня министерская комиссия подписала с заповедником "Киево-Печерская лавра" акт приемки-передачи имущества. Всего комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов. Акт направили и представителям монастыря, но те отказались принять его через канцелярию, после чего заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с того, что министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, Ткаченко говорил, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.В течение двух месяцев верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20230604/onufriy-1876132943.html
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https://ria.ru/20230529/arest-1874864017.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ
Власти обязали монахов Киево-Печерской лавры покинуть обитель за три дня
Украинские власти обязали монахов Киево-Печерской лавры покинуть обитель за три дня
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок, сообщил в Telegram-канале
министр культуры Украины Александр Ткаченко.
По его словам, такое требование направил церкви заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии.
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"Теперь, после того как заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать. В случае отказа — будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом", — заявил министр.
Он добавил, что 5 июня министерская комиссия подписала с заповедником "Киево-Печерская лавра" акт приемки-передачи имущества. Всего комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов. Акт направили и представителям монастыря, но те отказались принять его через канцелярию, после чего заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате.
Из Киево-Печерской лавры хотят выселить большую часть монахов
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с того, что министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, Ткаченко говорил, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
В течение двух месяцев верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.
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