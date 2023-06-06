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В Крыму рассказали о наполнении водохранилищ на полуострове - РИА Новости, 06.06.2023
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10:56 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/krym-1876408886.html
В Крыму рассказали о наполнении водохранилищ на полуострове
В Крыму рассказали о наполнении водохранилищ на полуострове - РИА Новости, 06.06.2023
В Крыму рассказали о наполнении водохранилищ на полуострове
Наливные водохранилища Крыма заполнены днепровской водой на 65%, а водохранилища естественного стока - на 87%, сообщил журналистам глава комитета по водному... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:56
2023-06-06T12:12
общество
сергей аксенов (политик)
республика крым
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Наливные водохранилища Крыма заполнены днепровской водой на 65%, а водохранилища естественного стока - на 87%, сообщил журналистам глава комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Владислав Масляник. Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "Осуществлено заполнение водохранилищ: наливные - 60,3 млн кубометров, или 65%; водохранилища естественного стока – 221,5 млн кубометров, или 87%. Общий объем заполнения водохранилищ – 281, 8 млн кубометров", - сообщил Масляник. В целом население, предприятия Крыма обеспечены водой на 100%, отметил он. Угрозы затопления и подтопления на территории Крыма, связанной с работой Северо-Крымского канала, нет, Северо-Крымский канал на территории республики Крым работает в штатном режиме. Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет, но по заявлении. херсонских властей, в зону подтопления могут попасть пойменные районы 14 населенных пунктов, в которых проживает до 22 тысяч человек.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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общество, сергей аксенов (политик), республика крым, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Общество, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
В Крыму рассказали о наполнении водохранилищ на полуострове

Госкомводхоз Крыма: предприятия полуострова обеспечены водой на сто процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Симферопольское водохранилище в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Наливные водохранилища Крыма заполнены днепровской водой на 65%, а водохранилища естественного стока - на 87%, сообщил журналистам глава комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Владислав Масляник.
Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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"Осуществлено заполнение водохранилищ: наливные - 60,3 млн кубометров, или 65%; водохранилища естественного стока – 221,5 млн кубометров, или 87%. Общий объем заполнения водохранилищ – 281, 8 млн кубометров", - сообщил Масляник.
В целом население, предприятия Крыма обеспечены водой на 100%, отметил он. Угрозы затопления и подтопления на территории Крыма, связанной с работой Северо-Крымского канала, нет, Северо-Крымский канал на территории республики Крым работает в штатном режиме.
Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет, но по заявлении. херсонских властей, в зону подтопления могут попасть пойменные районы 14 населенных пунктов, в которых проживает до 22 тысяч человек.
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