https://ria.ru/20230606/krym-1876408886.html

В Крыму рассказали о наполнении водохранилищ на полуострове

В Крыму рассказали о наполнении водохранилищ на полуострове - РИА Новости, 06.06.2023

В Крыму рассказали о наполнении водохранилищ на полуострове

Наливные водохранилища Крыма заполнены днепровской водой на 65%, а водохранилища естественного стока - на 87%, сообщил журналистам глава комитета по водному... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:56

2023-06-06T10:56

2023-06-06T12:12

общество

сергей аксенов (политик)

республика крым

каховская гэс

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806585574_0:357:3004:2047_1920x0_80_0_0_603c44c56fc97779c3e3cde800dcf935.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Наливные водохранилища Крыма заполнены днепровской водой на 65%, а водохранилища естественного стока - на 87%, сообщил журналистам глава комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Владислав Масляник. Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "Осуществлено заполнение водохранилищ: наливные - 60,3 млн кубометров, или 65%; водохранилища естественного стока – 221,5 млн кубометров, или 87%. Общий объем заполнения водохранилищ – 281, 8 млн кубометров", - сообщил Масляник. В целом население, предприятия Крыма обеспечены водой на 100%, отметил он. Угрозы затопления и подтопления на территории Крыма, связанной с работой Северо-Крымского канала, нет, Северо-Крымский канал на территории республики Крым работает в штатном режиме. Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет, но по заявлении. херсонских властей, в зону подтопления могут попасть пойменные районы 14 населенных пунктов, в которых проживает до 22 тысяч человек.

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей аксенов (политик), республика крым, каховская гэс, разрушение каховской гэс