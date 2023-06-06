https://ria.ru/20230606/krym-1876391540.html

Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала

Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала - РИА Новости, 06.06.2023

Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала

В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, но есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:21

2023-06-06T10:21

2023-06-06T13:28

специальная военная операция на украине

происшествия

сергей аксенов (политик)

республика крым

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, но есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале."Запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения", — добавил руководитель региона.Он подчеркнул, что запасы питьевой воды более чем достаточны, власти работают над минимизацией потерь воды в канале.Разрушение Каховской ГЭСМинувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс.По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до десяти метров в Новой Каховке, до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.

https://ria.ru/20230606/ges-1876412678.html

https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html

https://ria.ru/20230606/ges-1876414638.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым, каховская гэс, разрушение каховской гэс