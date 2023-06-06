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Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 06.06.2023 (обновлено: 13:28 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/krym-1876391540.html
Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала
Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала - РИА Новости, 06.06.2023
Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала
В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, но есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:21
2023-06-06T13:28
специальная военная операция на украине
происшествия
сергей аксенов (политик)
республика крым
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, но есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале."Запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения", — добавил руководитель региона.Он подчеркнул, что запасы питьевой воды более чем достаточны, власти работают над минимизацией потерь воды в канале.Разрушение Каховской ГЭСМинувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс.По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до десяти метров в Новой Каховке, до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.
https://ria.ru/20230606/ges-1876412678.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала

Аксенов заявил об отсутствии угрозы подтопления Крыма после подрыва Каховской ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДамба Северо-Крымского канала в Херсонской области
Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. В Крыму нет угрозы подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, но есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"Запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения", — добавил руководитель региона.
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Он подчеркнул, что запасы питьевой воды более чем достаточны, власти работают над минимизацией потерь воды в канале.

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Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс.
Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС
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По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.
Вода поднялась до десяти метров в Новой Каховке, до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.
В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.
На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Немецкое СМИ исправило новость с обвинением России в подрыве Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСергей Аксенов (политик)Республика КрымКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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