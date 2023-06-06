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Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/krym-1876388127.html
Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму - РИА Новости, 06.06.2023
Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму
Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:17
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
республика крым
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сказал ранее Аксенов. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", - написал Аксенов. Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
республика крым
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Подтопление в Новой Каховке
В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления. Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать.
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общество, сергей аксенов (политик), республика крым, каховская гэс, видео, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
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Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму

Аксенов: водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80 процентов, воды достаточно

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье Крыма
Вид на Черноморское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Черноморское побережье Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сказал ранее Аксенов.
В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", - написал Аксенов.
Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей Аксенов (политик)Республика КрымКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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