https://ria.ru/20230606/krym-1876388127.html

Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму

Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму - РИА Новости, 06.06.2023

Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму

Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:17

2023-06-06T10:17

2023-06-06T12:12

специальная военная операция на украине

общество

сергей аксенов (политик)

республика крым

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сказал ранее Аксенов. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", - написал Аксенов. Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.

республика крым

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Подтопление в Новой Каховке В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления. Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать. 2023-06-06T10:17 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей аксенов (политик), республика крым, каховская гэс, видео, разрушение каховской гэс