https://ria.ru/20230606/krym-1876388127.html
Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму - РИА Новости, 06.06.2023
Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму
Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:17
2023-06-06T10:17
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
республика крым
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сказал ранее Аксенов. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", - написал Аксенов. Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
республика крым
РИА Новости
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2023
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_92c29ba40ba9689c25e5e47716a833d5.jpg
Подтопление в Новой Каховке
В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления.
Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать.
2023-06-06T10:17
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей аксенов (политик), республика крым, каховская гэс, видео, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму
Аксенов: водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80 процентов, воды достаточно
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости.
Водохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале
глава Крыма Сергей Аксенов.
Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть, сказал ранее Аксенов.
В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", - написал Аксенов.
Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.