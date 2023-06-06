https://ria.ru/20230606/kriptokoshelki-1876347411.html

В России упал спрос на криптокошельки

В России упал спрос на криптокошельки - РИА Новости, 06.06.2023

В России упал спрос на криптокошельки

Спрос на криптокошельки у россиян упал - весной 2023 года трафик снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подсчитали аналитики Yota,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T04:47

2023-06-06T04:47

2023-06-06T04:47

россия

yota

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спрос на криптокошельки у россиян упал - весной 2023 года трафик снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подсчитали аналитики Yota, результаты исследования есть у РИА Новости. "Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 году, пошел на спад, выяснили специалисты Yota, проанализировав обобщенные данные потребления в сети. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем в аналогичный период 2022 года", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что краткосрочный всплеск трафика наблюдался только в марте 2022 года, после этого интерес стал снижаться. "В этом году падение продолжается - по сравнению с январем в апреле трафик снизился на 30%", - рассказали специалисты. Больше всего интерес к криптокошелькам снизился у молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет, которые составляют ядро аудитории. В 2022 году доля пользователей этой возрастной категории составляла 61%, а в 2023 году она сократилась на 10%. "Старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного", - следует из отчета.

https://ria.ru/20230518/bitkoiny-1872734423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, yota