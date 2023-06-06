Рейтинг@Mail.ru
В России упал спрос на криптокошельки - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/kriptokoshelki-1876347411.html
В России упал спрос на криптокошельки
В России упал спрос на криптокошельки - РИА Новости, 06.06.2023
В России упал спрос на криптокошельки
Спрос на криптокошельки у россиян упал - весной 2023 года трафик снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подсчитали аналитики Yota,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T04:47
2023-06-06T04:47
россия
yota
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спрос на криптокошельки у россиян упал - весной 2023 года трафик снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подсчитали аналитики Yota, результаты исследования есть у РИА Новости. "Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 году, пошел на спад, выяснили специалисты Yota, проанализировав обобщенные данные потребления в сети. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем в аналогичный период 2022 года", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что краткосрочный всплеск трафика наблюдался только в марте 2022 года, после этого интерес стал снижаться. "В этом году падение продолжается - по сравнению с январем в апреле трафик снизился на 30%", - рассказали специалисты. Больше всего интерес к криптокошелькам снизился у молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет, которые составляют ядро аудитории. В 2022 году доля пользователей этой возрастной категории составляла 61%, а в 2023 году она сократилась на 10%. "Старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного", - следует из отчета.
https://ria.ru/20230518/bitkoiny-1872734423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, yota
Россия, Yota
В России упал спрос на криптокошельки

Yota: спрос на криптокошельки у россиян упал на 35 процентов по сравнению с прошлым годом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спрос на криптокошельки у россиян упал - весной 2023 года трафик снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подсчитали аналитики Yota, результаты исследования есть у РИА Новости.
«
"Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 году, пошел на спад, выяснили специалисты Yota, проанализировав обобщенные данные потребления в сети. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем в аналогичный период 2022 года", - говорится в исследовании.
Аналитики отметили, что краткосрочный всплеск трафика наблюдался только в марте 2022 года, после этого интерес стал снижаться. "В этом году падение продолжается - по сравнению с январем в апреле трафик снизился на 30%", - рассказали специалисты.
Больше всего интерес к криптокошелькам снизился у молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет, которые составляют ядро аудитории. В 2022 году доля пользователей этой возрастной категории составляла 61%, а в 2023 году она сократилась на 10%.
"Старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного", - следует из отчета.
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Житель Подмосковья, вымогавший биткоины на 181 миллион рублей, получил срок
18 мая, 18:40
 
РоссияYota
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала