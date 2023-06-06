https://ria.ru/20230606/koronavirus-1876440174.html
В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20 процентов
В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20 процентов - РИА Новости, 06.06.2023
В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20 процентов
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась в России на 20%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:35
2023-06-06T12:35
2023-06-06T12:35
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась в России на 20%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 20,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в трех регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 536 человек с коронавирусом, что на 14,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах России, в том числе в восьми регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 15 084 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 13,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 22 неделю 143 человека, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20230515/kino-1871857014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20 процентов
В России за неделю госпитализировали 2536 человек с коронавирусом, умерли 143 пациента