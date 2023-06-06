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Прекращение огня не приведет к миру, заявил Зеленский - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 06.06.2023 (обновлено: 17:02 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/konflikt-1876526280.html
Прекращение огня не приведет к миру, заявил Зеленский
Прекращение огня не приведет к миру, заявил Зеленский - РИА Новости, 06.06.2023
Прекращение огня не приведет к миру, заявил Зеленский
Владимир Зеленский на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:01
2023-06-06T17:02
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру, сообщает офис Зеленского. В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. Ранее во вторник Зеленский встретился с посланником Ватикана по урегулированию, после чего заявил, что Киев рассматривает только свой вариант по достижению мира. "Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Зеленский также призвал Ватикан внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана, в частности в вопросе освобождения пленных. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Прекращение огня не приведет к миру, заявил Зеленский

Зеленский на встрече с кардиналом Дзуппи заявил, что прекращение огня не приведет к миру

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру, сообщает офис Зеленского.
В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что Дзуппи 5-6 июня совершит визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. Ранее во вторник Зеленский встретился с посланником Ватикана по урегулированию, после чего заявил, что Киев рассматривает только свой вариант по достижению мира.
"Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Зеленский также призвал Ватикан внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана, в частности в вопросе освобождения пленных.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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