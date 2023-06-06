https://ria.ru/20230606/knr-1876354621.html

В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний

В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний - РИА Новости, 06.06.2023

В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний

Очередные санкции США против китайских компаний и физических лиц являются попыткой Вашингтона запутать общественность и переложить ответственность за... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T07:39

2023-06-06T07:39

2023-06-06T07:39

сша

китай

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Очередные санкции США против китайских компаний и физических лиц являются попыткой Вашингтона запутать общественность и переложить ответственность за собственное плохое управление в области контроля проблемы фентанила, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против ряда китайских компаний и граждан КНР за якобы поставки картелям в Мексике сырья для производства наркотика фентанила, предназначенного для американского рынка. Министерство коммерции Китая во вторник заявило, что Китай всегда решительно боролся с незаконным оборотом наркотиков и делал все возможное, чтобы помочь США решить проблему фентанила. "США, не принимая во внимание факты, ввели санкции против китайских юридических и физических лиц на том основании, что якобы таблеточные прессы и пресс-формы, продаваемые в США и Мексику, могут быть использованы для производства фентанила, что является попыткой запутать и ввести в заблуждение общественность, а также переложить ответственность за собственное плохое управление", - указали в ведомстве. Подчеркивается, что "Китай решительно выступает против этого и будет твердо защищать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц".

https://ria.ru/20230606/sanktsii-1876338651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230420/sanktsii-1866734492.html

сша

китай

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, мексика