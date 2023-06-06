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В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний
В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний - РИА Новости, 06.06.2023
В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний
Очередные санкции США против китайских компаний и физических лиц являются попыткой Вашингтона запутать общественность и переложить ответственность за... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:39
2023-06-06T07:39
2023-06-06T07:39
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ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Очередные санкции США против китайских компаний и физических лиц являются попыткой Вашингтона запутать общественность и переложить ответственность за собственное плохое управление в области контроля проблемы фентанила, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против ряда китайских компаний и граждан КНР за якобы поставки картелям в Мексике сырья для производства наркотика фентанила, предназначенного для американского рынка. Министерство коммерции Китая во вторник заявило, что Китай всегда решительно боролся с незаконным оборотом наркотиков и делал все возможное, чтобы помочь США решить проблему фентанила. "США, не принимая во внимание факты, ввели санкции против китайских юридических и физических лиц на том основании, что якобы таблеточные прессы и пресс-формы, продаваемые в США и Мексику, могут быть использованы для производства фентанила, что является попыткой запутать и ввести в заблуждение общественность, а также переложить ответственность за собственное плохое управление", - указали в ведомстве. Подчеркивается, что "Китай решительно выступает против этого и будет твердо защищать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц".
https://ria.ru/20230606/sanktsii-1876338651.html
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сша, китай, мексика
В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний
В КНР назвали американские санкции против Пекина попыткой запутать общественность
ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Очередные санкции США против китайских компаний и физических лиц являются попыткой Вашингтона запутать общественность и переложить ответственность за собственное плохое управление в области контроля проблемы фентанила, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против ряда китайских компаний и граждан КНР за якобы поставки картелям в Мексике
сырья для производства наркотика фентанила, предназначенного для американского рынка.
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Министерство коммерции Китая во вторник заявило, что Китай всегда решительно боролся с незаконным оборотом наркотиков и делал все возможное, чтобы помочь США решить проблему фентанила.
"США, не принимая во внимание факты, ввели санкции против китайских юридических и физических лиц на том основании, что якобы таблеточные прессы и пресс-формы, продаваемые в США и Мексику, могут быть использованы для производства фентанила, что является попыткой запутать и ввести в заблуждение общественность, а также переложить ответственность за собственное плохое управление", - указали в ведомстве.
Подчеркивается, что "Китай решительно выступает против этого и будет твердо защищать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц".
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