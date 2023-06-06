Рейтинг@Mail.ru
В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/knr-1876354621.html
В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний
В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний - РИА Новости, 06.06.2023
В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний
Очередные санкции США против китайских компаний и физических лиц являются попыткой Вашингтона запутать общественность и переложить ответственность за... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:39
2023-06-06T07:39
сша
китай
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Очередные санкции США против китайских компаний и физических лиц являются попыткой Вашингтона запутать общественность и переложить ответственность за собственное плохое управление в области контроля проблемы фентанила, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против ряда китайских компаний и граждан КНР за якобы поставки картелям в Мексике сырья для производства наркотика фентанила, предназначенного для американского рынка. Министерство коммерции Китая во вторник заявило, что Китай всегда решительно боролся с незаконным оборотом наркотиков и делал все возможное, чтобы помочь США решить проблему фентанила. "США, не принимая во внимание факты, ввели санкции против китайских юридических и физических лиц на том основании, что якобы таблеточные прессы и пресс-формы, продаваемые в США и Мексику, могут быть использованы для производства фентанила, что является попыткой запутать и ввести в заблуждение общественность, а также переложить ответственность за собственное плохое управление", - указали в ведомстве. Подчеркивается, что "Китай решительно выступает против этого и будет твердо защищать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц".
https://ria.ru/20230606/sanktsii-1876338651.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230420/sanktsii-1866734492.html
сша
китай
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, мексика
США, Китай, Мексика
В КНР отреагировали на санкции, введенные США против китайских компаний

В КНР назвали американские санкции против Пекина попыткой запутать общественность

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая в Пекине
Флаг Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Очередные санкции США против китайских компаний и физических лиц являются попыткой Вашингтона запутать общественность и переложить ответственность за собственное плохое управление в области контроля проблемы фентанила, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против ряда китайских компаний и граждан КНР за якобы поставки картелям в Мексике сырья для производства наркотика фентанила, предназначенного для американского рынка.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Посольство России в США отреагировало на расширение санкций против Москвы
Вчера, 00:57
Министерство коммерции Китая во вторник заявило, что Китай всегда решительно боролся с незаконным оборотом наркотиков и делал все возможное, чтобы помочь США решить проблему фентанила.
"США, не принимая во внимание факты, ввели санкции против китайских юридических и физических лиц на том основании, что якобы таблеточные прессы и пресс-формы, продаваемые в США и Мексику, могут быть использованы для производства фентанила, что является попыткой запутать и ввести в заблуждение общественность, а также переложить ответственность за собственное плохое управление", - указали в ведомстве.
Подчеркивается, что "Китай решительно выступает против этого и будет твердо защищать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц".
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Министр финансов США пригрозила Пекину санкциями, но готова поехать в Китай
20 апреля, 19:25
 
СШАКитайМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала