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Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области - РИА Новости, 06.06.2023
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Религия
 
23:20 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/khram-1876604052.html
Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области
Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области - РИА Новости, 06.06.2023
Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области
Раскольники захватили Петропавловский храм в селе Хоров Ровенской области, сообщает Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:20
2023-06-06T23:20
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россия
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Раскольники захватили Петропавловский храм в селе Хоров Ровенской области, сообщает Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. "Утром 6 июня рейдеры вошли на территорию храма, вытолкали прихожан за ограду, закрыли ворота и взломали дверь церкви. Штурмующих охраняла полиция. После этого в храм вошла "комиссия", состоящая из членов общины ПЦУ. Ни верующих канонической Церкви, ни представителей власти в "комиссию" не включили", – говорится в сообщении. Отмечается, что община храма собрала фото- и видеодоказательства захвата и будет обращаться в суд. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области

Раскольники захватили Петропавловский храм УПЦ в Ровенской области

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкКупола храма
Купола храма - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Купола храма. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Раскольники захватили Петропавловский храм в селе Хоров Ровенской области, сообщает Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
"Утром 6 июня рейдеры вошли на территорию храма, вытолкали прихожан за ограду, закрыли ворота и взломали дверь церкви. Штурмующих охраняла полиция. После этого в храм вошла "комиссия", состоящая из членов общины ПЦУ. Ни верующих канонической Церкви, ни представителей власти в "комиссию" не включили", – говорится в сообщении.
Отмечается, что община храма собрала фото- и видеодоказательства захвата и будет обращаться в суд.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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