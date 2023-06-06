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В Херсоне обесточили один микрорайон из-за разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/kherson-1876362610.html
В Херсоне обесточили один микрорайон из-за разрушения ГЭС
В Херсоне обесточили один микрорайон из-за разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Херсоне обесточили один микрорайон из-за разрушения ГЭС
Микрорайон Корабел после частичного разрушения Каховской ГЭС в Херсоне в целях безопасности обесточен, вскоре его отключат и от газоснабжения, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:12
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
александр вилкул
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Микрорайон Корабел после частичного разрушения Каховской ГЭС в Херсоне в целях безопасности обесточен, вскоре его отключат и от газоснабжения, сообщили в Telegram-канале горсовета. Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах могут попасть в зону подтопления после разрушения Каховской ГЭС. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до 4 метров. &quot;Сообщаем! Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключен от газоснабжения в целях безопасности&quot;, - говорится в сообщении горсовета.Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул в свою очередь сообщил, что проводится экстренное заседание по обеспечению города водой после разрушения Каховской ГЭС. Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал, что Владимир Зеленский по этой же причине проведет экстренное заседание Совбеза.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876362280.html
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происшествия, херсон, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), александр вилкул, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсон, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Александр Вилкул, Разрушение Каховской ГЭС
В Херсоне обесточили один микрорайон из-за разрушения ГЭС

Власти Херсона обесточили микрорайон Корабел в целях безопасности из-за разрушения ГЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Микрорайон Корабел после частичного разрушения Каховской ГЭС в Херсоне в целях безопасности обесточен, вскоре его отключат и от газоснабжения, сообщили в Telegram-канале горсовета.
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах могут попасть в зону подтопления после разрушения Каховской ГЭС. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до 4 метров.
«

"Сообщаем! Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключен от газоснабжения в целях безопасности", - говорится в сообщении горсовета.

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул в свою очередь сообщил, что проводится экстренное заседание по обеспечению города водой после разрушения Каховской ГЭС. Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал, что Владимир Зеленский по этой же причине проведет экстренное заседание Совбеза.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Александр ВилкулРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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