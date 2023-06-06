https://ria.ru/20230606/khanssen-1876341707.html
СМИ уточнили причину смерти советского разведчика и экс-агента ФБР Ханссена
СМИ уточнили причину смерти советского разведчика и экс-агента ФБР Ханссена - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ уточнили причину смерти советского разведчика и экс-агента ФБР Ханссена
Смерть бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР и агента советской и российской разведки Роберта Ханссена в американской тюрьме не носила насильственный... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T01:54
2023-06-06T01:54
2023-06-06T10:41
сша
сергей нарышкин
фбр
колорадо
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876394739_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_03da0e90798dc0c3559ae7125bf94d26.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Смерть бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР и агента советской и российской разведки Роберта Ханссена в американской тюрьме не носила насильственный характер, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник. "Он, как считается, умер по естественным причинам", — говорится в публикации, посвященной смерти Ханссена.В понедельник Минюст США сообщил, что Ханссен ушел из жизни в возрасте 79 лет в тюрьме США Флоренс, штат Колорадо. О случившемся было проинформировано ФБР. Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944 году) был арестован в 2001-м. Его обвинили в передаче Москве в течение многих лет секретной информации, в том числе сведений о средствах электронной разведки, а также раскрытии нескольких двойных агентов. В 2002 году Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывал срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости в 2020 году говорил, что Ханссен внес "просто выдающийся вклад" в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому США никогда не согласятся на его обмен.
https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876175568.html
сша
колорадо
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876394739_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_2b24f20547cd8ecbe5fe369eb0bf2909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, сергей нарышкин, фбр, колорадо, россия, в мире
США, Сергей Нарышкин, ФБР, Колорадо, Россия, В мире
СМИ уточнили причину смерти советского разведчика и экс-агента ФБР Ханссена
AP: агент советской и российской разведки Ханссен умер ненасильственной смертью