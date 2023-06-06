https://ria.ru/20230606/khanssen-1876341707.html

СМИ уточнили причину смерти советского разведчика и экс-агента ФБР Ханссена

СМИ уточнили причину смерти советского разведчика и экс-агента ФБР Ханссена - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ уточнили причину смерти советского разведчика и экс-агента ФБР Ханссена

Смерть бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР и агента советской и российской разведки Роберта Ханссена в американской тюрьме не носила насильственный... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T01:54

2023-06-06T01:54

2023-06-06T10:41

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Смерть бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР и агента советской и российской разведки Роберта Ханссена в американской тюрьме не носила насильственный характер, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник. "Он, как считается, умер по естественным причинам", — говорится в публикации, посвященной смерти Ханссена.В понедельник Минюст США сообщил, что Ханссен ушел из жизни в возрасте 79 лет в тюрьме США Флоренс, штат Колорадо. О случившемся было проинформировано ФБР. Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944 году) был арестован в 2001-м. Его обвинили в передаче Москве в течение многих лет секретной информации, в том числе сведений о средствах электронной разведки, а также раскрытии нескольких двойных агентов. В 2002 году Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывал срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости в 2020 году говорил, что Ханссен внес "просто выдающийся вклад" в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому США никогда не согласятся на его обмен.

https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876175568.html

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сша, сергей нарышкин, фбр, колорадо, россия, в мире