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Кандидат в президенты США раскрыл число погибших в рядах ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:06 06.06.2023 (обновлено: 07:41 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/kennedi-1876344296.html
Кандидат в президенты США раскрыл число погибших в рядах ВСУ
Кандидат в президенты США раскрыл число погибших в рядах ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Кандидат в президенты США раскрыл число погибших в рядах ВСУ
Украина потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек, такие данные привел кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T03:06
2023-06-06T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ирак
роберт кеннеди
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек, такие данные привел кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News."По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев. И нам об этом не говорят", — заявил политик.Кеннеди обвинил правительства США и Украины в том, что они скрывают настоящее число жертв, напомнив также о том, как власти врали о пандемии COVID-19 и о войне в Ираке."Я думаю, что администрация и Пентагон нечестны с американским народом в вопросе реальных жертв украинцев. И я думаю, что украинское правительство тоже лжет", — выразил мнение Кеннеди.По словам политика, администрация США скрывает правду от американцев не только о количестве жертв, но и об истинных причинах украинского конфликта. "Нам внушали, что этот конфликт представляет собой наш ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина. Но, на самом деле, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток урегулировать его", — отметил Кеннеди-младший.В мае текущего года в ЕС заявили о том, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли всего 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч ранеными. В то же время глава Минобороны России Шойгу оценил потери ВСУ только за май в более чем 16 тысяч солдат. В апреле агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть американские документы утверждало, что Украина в боевых действиях потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек.
https://ria.ru/20230605/ustupki-1876146278.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ирак, Роберт Кеннеди, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Министерство обороны США
Кандидат в президенты США раскрыл число погибших в рядах ВСУ

Роберт Кеннеди-младший заявил, что ВСУ потеряли на передовой около 350 тысяч человек

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек, такие данные привел кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.
"По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев. И нам об этом не говорят", — заявил политик.
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Кеннеди обвинил правительства США и Украины в том, что они скрывают настоящее число жертв, напомнив также о том, как власти врали о пандемии COVID-19 и о войне в Ираке.
"Я думаю, что администрация и Пентагон нечестны с американским народом в вопросе реальных жертв украинцев. И я думаю, что украинское правительство тоже лжет", — выразил мнение Кеннеди.
По словам политика, администрация США скрывает правду от американцев не только о количестве жертв, но и об истинных причинах украинского конфликта.
«
"Нам внушали, что этот конфликт представляет собой наш ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина. Но, на самом деле, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток урегулировать его", — отметил Кеннеди-младший.
В мае текущего года в ЕС заявили о том, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли всего 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч ранеными. В то же время глава Минобороны России Шойгу оценил потери ВСУ только за май в более чем 16 тысяч солдат.
В апреле агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть американские документы утверждало, что Украина в боевых действиях потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИракРоберт КеннедиВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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