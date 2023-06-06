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В штате Миссури планируют провести очередную казнь - РИА Новости, 06.06.2023
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04:02 06.06.2023 (обновлено: 10:32 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/kazn-1876345998.html
В штате Миссури планируют провести очередную казнь
В штате Миссури планируют провести очередную казнь - РИА Новости, 06.06.2023
В штате Миссури планируют провести очередную казнь
Заключенного Майкла Тисиуса, приговоренного к высшей мере наказания за убийство двух тюремных охранников, планируют казнить во вторник в американском штате... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T04:02
2023-06-06T10:32
миссури
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сша
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Заключенного Майкла Тисиуса, приговоренного к высшей мере наказания за убийство двух тюремных охранников, планируют казнить во вторник в американском штате Миссури, сообщили в офисе губернатора. &quot;Губернатор Майк Парсон подтвердил, что штат Миссури приведет в исполнение приговор Майклу Тисиусу во вторник, 6 июня 2023 года, в соответствии с распоряжением верховного суда Миссури&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что в июне 2000 года Тисиус убил двух тюремных охранников "во время неудавшейся попытки освободить бывшего сокамерника". После задержания он дал силам правопорядка устные и письменные признания в совершенных преступлениях. По данным агентства Associated Press, предстоящая казнь 42-летнего Тисиуса станет третьей в Миссури и 12-й в США за 2023 год. Подчеркивается, что Тисиус просил о помиловании, но в понедельник губернатор в нем отказал, а верховный суд штата отказал в прошении приостановить приведение приговора в силу.
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миссури, в мире, сша
Миссури, В мире, США
В штате Миссури планируют провести очередную казнь

В штате Миссури планируют казнить заключенного Тисиуса за убийство двух охранников тюрьмы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Заключенного Майкла Тисиуса, приговоренного к высшей мере наказания за убийство двух тюремных охранников, планируют казнить во вторник в американском штате Миссури, сообщили в офисе губернатора.
«

"Губернатор Майк Парсон подтвердил, что штат Миссури приведет в исполнение приговор Майклу Тисиусу во вторник, 6 июня 2023 года, в соответствии с распоряжением верховного суда Миссури", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в июне 2000 года Тисиус убил двух тюремных охранников "во время неудавшейся попытки освободить бывшего сокамерника". После задержания он дал силам правопорядка устные и письменные признания в совершенных преступлениях.
По данным агентства Associated Press, предстоящая казнь 42-летнего Тисиуса станет третьей в Миссури и 12-й в США за 2023 год. Подчеркивается, что Тисиус просил о помиловании, но в понедельник губернатор в нем отказал, а верховный суд штата отказал в прошении приостановить приведение приговора в силу.
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