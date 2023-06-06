https://ria.ru/20230606/kazn-1876345998.html
В штате Миссури планируют провести очередную казнь
В штате Миссури планируют провести очередную казнь - РИА Новости, 06.06.2023
В штате Миссури планируют провести очередную казнь
Заключенного Майкла Тисиуса, приговоренного к высшей мере наказания за убийство двух тюремных охранников, планируют казнить во вторник в американском штате... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T04:02
2023-06-06T04:02
2023-06-06T10:32
миссури
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Заключенного Майкла Тисиуса, приговоренного к высшей мере наказания за убийство двух тюремных охранников, планируют казнить во вторник в американском штате Миссури, сообщили в офисе губернатора. "Губернатор Майк Парсон подтвердил, что штат Миссури приведет в исполнение приговор Майклу Тисиусу во вторник, 6 июня 2023 года, в соответствии с распоряжением верховного суда Миссури", — говорится в заявлении.Отмечается, что в июне 2000 года Тисиус убил двух тюремных охранников "во время неудавшейся попытки освободить бывшего сокамерника". После задержания он дал силам правопорядка устные и письменные признания в совершенных преступлениях. По данным агентства Associated Press, предстоящая казнь 42-летнего Тисиуса станет третьей в Миссури и 12-й в США за 2023 год. Подчеркивается, что Тисиус просил о помиловании, но в понедельник губернатор в нем отказал, а верховный суд штата отказал в прошении приостановить приведение приговора в силу.
https://ria.ru/20230420/arest-1866496134.html
миссури
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миссури, в мире, сша
В штате Миссури планируют провести очередную казнь
В штате Миссури планируют казнить заключенного Тисиуса за убийство двух охранников тюрьмы