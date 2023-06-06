https://ria.ru/20230606/kazn-1876345998.html

В штате Миссури планируют провести очередную казнь

В штате Миссури планируют провести очередную казнь - РИА Новости, 06.06.2023

В штате Миссури планируют провести очередную казнь

Заключенного Майкла Тисиуса, приговоренного к высшей мере наказания за убийство двух тюремных охранников, планируют казнить во вторник в американском штате... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T04:02

2023-06-06T04:02

2023-06-06T10:32

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Заключенного Майкла Тисиуса, приговоренного к высшей мере наказания за убийство двух тюремных охранников, планируют казнить во вторник в американском штате Миссури, сообщили в офисе губернатора. "Губернатор Майк Парсон подтвердил, что штат Миссури приведет в исполнение приговор Майклу Тисиусу во вторник, 6 июня 2023 года, в соответствии с распоряжением верховного суда Миссури", — говорится в заявлении.Отмечается, что в июне 2000 года Тисиус убил двух тюремных охранников "во время неудавшейся попытки освободить бывшего сокамерника". После задержания он дал силам правопорядка устные и письменные признания в совершенных преступлениях. По данным агентства Associated Press, предстоящая казнь 42-летнего Тисиуса станет третьей в Миссури и 12-й в США за 2023 год. Подчеркивается, что Тисиус просил о помиловании, но в понедельник губернатор в нем отказал, а верховный суд штата отказал в прошении приостановить приведение приговора в силу.

https://ria.ru/20230420/arest-1866496134.html

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миссури, в мире, сша