https://ria.ru/20230606/kanada-1876342731.html
В Канаде объявили о сборе народных средств для пострадавших от пожаров
В Канаде объявили о сборе народных средств для пострадавших от пожаров - РИА Новости, 06.06.2023
В Канаде объявили о сборе народных средств для пострадавших от пожаров
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о сборе средств населения для помощи пострадавшим от лесных пожаров. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T02:13
2023-06-06T02:13
2023-06-06T02:13
джастин трюдо
канада
квебек (провинция)
новая шотландия
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о сборе средств населения для помощи пострадавшим от лесных пожаров. "В ответ на агрессивные и опустошительные лесные пожары наше правительство и правительство северо-западных территорий объединяет пожертвования. Чтобы узнать, как вы можете пожертвовать и помочь пострадавшим людям, пройдите по ссылке", - говорится в сообщении на странице главы канадского правительства в Twitter. Кроме того, выступая в понедельник перед журналистами, Трюдо сообщил, что правительство одобрило три запроса на оказание помощи от провинций Альберта, Квебек и Новая Шотландия, где власти пытаются остановить распространение огня. В минувшие выходные Трюдо заявил, что власти Канады направят вооруженные силы на тушение лесных пожаров в провинции Квебек и предоставят ресурсы для тушения огня. Власти Канады продолжают бороться с лесными пожарами, распространяющимися сразу в нескольких регионах страны. Так, в начале июня дым от лесных пожаров в канадской провинции Новая Шотландия, ставших крупнейшими в истории, окутал восточное побережье Северной Америки. По сообщениям телеканала Fox News, в минувший четверг дым распространился по обширной территории США в небе над штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Вирджиния, Западная Вирджиния и в округе Колумбия.
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джастин трюдо, канада, квебек (провинция), новая шотландия, в мире
Джастин Трюдо, Канада, Квебек (провинция), Новая Шотландия, В мире
В Канаде объявили о сборе народных средств для пострадавших от пожаров
Премьер Канады Трюдо объявил о сборе народных средств для пострадавших от лесных пожаров