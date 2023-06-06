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Зеленский ожидает "мощное" количество истребителей F-16 - РИА Новости, 06.06.2023
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20:04 06.06.2023 (обновлено: 20:14 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/istrebiteli-1876578398.html
Зеленский ожидает "мощное" количество истребителей F-16
Зеленский ожидает "мощное" количество истребителей F-16 - РИА Новости, 06.06.2023
Зеленский ожидает "мощное" количество истребителей F-16
Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16, однако инфраструктуры для них на Украине пока нет. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:04
2023-06-06T20:14
украина
владимир зеленский
f-16
нато
сша
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16, однако инфраструктуры для них на Украине пока нет. "Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодня последняя наша важная очень встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые точно подтвердили, что они точно дадут нам F-16… Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощная", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное"). Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876531343.html
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украина, владимир зеленский, f-16, нато, сша, в мире
Украина, Владимир Зеленский, F-16, НАТО, США, В мире
Зеленский ожидает "мощное" количество истребителей F-16

Зеленский заявил, что некоторые страны Запада дадут мощное количество истребителей F-16

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16, однако инфраструктуры для них на Украине пока нет.
"Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодня последняя наша важная очень встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые точно подтвердили, что они точно дадут нам F-16… Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощная", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное").
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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