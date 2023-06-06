https://ria.ru/20230606/isk-1876524307.html

Киев не подкрепил новыми фактами иск против Москвы в суде ООН, заявил посол

Киев не подкрепил новыми фактами иск против Москвы в суде ООН, заявил посол - РИА Новости, 06.06.2023

Киев не подкрепил новыми фактами иск против Москвы в суде ООН, заявил посол

Украина не смогла убедительно представить доказательства по своему иску от 2017 года против РФ по Донбассу и Крыму в Международном суде ООН в Гааге, заявил РИА... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:54

2023-06-06T16:54

2023-06-06T16:54

в мире

украина

донбасс

анастасия иванова

оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148588/91/1485889139_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_1bc51de91b2443449e654a68b3d81018.jpg

ГААГА, 6 июн – РИА Новости, Анастасия Иванова. Украина не смогла убедительно представить доказательства по своему иску от 2017 года против РФ по Донбассу и Крыму в Международном суде ООН в Гааге, заявил РИА Новости представитель российской делегации в суде, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. В Международном суде в Гааге во вторник начались слушания по иску Украины против России от 2017 года по событиям в Донбассе и Крыму. В этот день на заседании выступает украинская сторона. В четверг слово будет предоставлено российской стороне. Слушания продлятся до 14 июня. "Выступление украинской стороны меня разочаровало. Я был готов к гораздо более профессиональной презентации, более аргументированной позиции, более солидной доказательной базе. Фактически, они не вышли за пределы той аргументации, которая имелась при предъявлении иска. Они не смогли убедительно представить доказательства", - сказал в беседе с агентством Кузьмин. Как отметил представитель РФ, поскольку это слушания по существу дела, именно на этой стадии ожидается, что истец представит убедительные доказательства тех утверждений, на которые он опирается. В ходе слушаний представитель украинской делегации заявил о якобы причастности РФ к крушению малайзийского Boeing. По его словам, Россия финансировала ополченцев в Донбассе в 2014 году и поставляла им оружие, в том числе и то, из которого был сбит рейс MH17. Таким образом, как утверждает представитель украинской делегации, Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.

https://ria.ru/20230531/tribunal-1875430705.html

https://ria.ru/20230601/tribunal-1875559057.html

https://ria.ru/20230606/isk-1876508662.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, анастасия иванова, оон, россия