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Путин поручил представить идеи привлечения молодых специалистов на службу
Путин поручил представить идеи привлечения молодых специалистов на службу - РИА Новости, 06.06.2023
Путин поручил представить идеи привлечения молодых специалистов на службу
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу, в том числе в сельской... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:03
2023-06-06T18:03
2023-06-06T18:03
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владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу, в том числе в сельской местности, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Государственное и муниципальное управление", "Молодежная политика" и "Образование" представить предложения по разработке механизмов привлечения молодых специалистов и узких специалистов на муниципальную службу, в том числе в сельской местности", - говорится в поручении. Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
https://ria.ru/20230601/spetsialisty-1875600281.html
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россия, москва, севастополь, владимир путин, михаил мишустин, сергей собянин
Россия, Москва, Севастополь, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Собянин
Путин поручил представить идеи привлечения молодых специалистов на службу
Путин поручил представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу