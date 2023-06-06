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СМИ: Австралия хочет отдать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами - РИА Новости, 06.06.2023
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02:24 06.06.2023 (обновлено: 10:46 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/hawkei-1876343177.html
СМИ: Австралия хочет отдать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами
СМИ: Австралия хочет отдать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: Австралия хочет отдать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами
Австралия собирается предоставить Украине в рамках предстоящего пакета военной помощи бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами, сообщает газета... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T02:24
2023-06-06T10:46
украина
россия
австралия
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Австралия собирается предоставить Украине в рамках предстоящего пакета военной помощи бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами, сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники. &quot;Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры&quot;, — говорится в сообщении издания. Ожидается, что о новом пакете помощи объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.По информации издания, австралийская армия выступала против передачи Hawkei из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать Киев большим количеством запчастей. Однако в Минобороны Украины отметили, что проблемы с тормозами его не волнуют. В ведомстве добавили, что бронемашины стали "новой влюбленностью" украинских войск.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, австралия, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Австралия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
СМИ: Австралия хочет отдать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами

SMH: Австралия собирается передать Киеву бронемашины Hawkei с неисправными тормозами

© AP Photo / Efrem LukaskyУкраинский военнослужащий в башне бронемашины
Украинский военнослужащий в башне бронемашины - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukasky
Украинский военнослужащий в башне бронемашины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Австралия собирается предоставить Украине в рамках предстоящего пакета военной помощи бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами, сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники.
«

"Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры", — говорится в сообщении издания. Ожидается, что о новом пакете помощи объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

По информации издания, австралийская армия выступала против передачи Hawkei из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать Киев большим количеством запчастей. Однако в Минобороны Украины отметили, что проблемы с тормозами его не волнуют. В ведомстве добавили, что бронемашины стали "новой влюбленностью" украинских войск.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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