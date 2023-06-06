https://ria.ru/20230606/hawkei-1876343177.html

СМИ: Австралия хочет отдать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами

СМИ: Австралия хочет отдать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: Австралия хочет отдать Киеву броневики Hawkei с неисправными тормозами

Австралия собирается предоставить Украине в рамках предстоящего пакета военной помощи бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами, сообщает газета... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T02:24

2023-06-06T02:24

2023-06-06T10:46

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австралия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Австралия собирается предоставить Украине в рамках предстоящего пакета военной помощи бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами, сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники. "Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры", — говорится в сообщении издания. Ожидается, что о новом пакете помощи объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.По информации издания, австралийская армия выступала против передачи Hawkei из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать Киев большим количеством запчастей. Однако в Минобороны Украины отметили, что проблемы с тормозами его не волнуют. В ведомстве добавили, что бронемашины стали "новой влюбленностью" украинских войск.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230606/18-hornet-1876341079.html

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украина, россия, австралия, сергей лавров, нато, в мире