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Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/harm-1876336602.html
Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году
Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году - РИА Новости, 06.06.2023
Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году
Срок действия гарантии производителя американской ракеты AGM-88 HARM, сбитой в понедельник над Донецком, истек 28 лет назад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:08
2023-06-06T00:08
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Срок действия гарантии производителя американской ракеты AGM-88 HARM, сбитой в понедельник над Донецком, истек 28 лет назад, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска в понедельник вечером выпустили в сторону Донецка две антирадарные высокоскоростные ракеты авиационного базирования AGM-88 HARM. Одна ракета упала в Макеевке, другая - в Ворошиловском районе Донецка, в районе центрального универмага на улице Артема. Как передает корреспондент РИА Новости, на обнаруженных в Донецке обломках ракеты - маркировка с гарантийным сроком, который истекает 31 мая 1995 года. Украинские войска регулярно выпускают ракеты указанного типа по территории ДНР, многие попадают в жилые районы.
https://ria.ru/20230605/obstrely-1876169513.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире
Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году

Гарантийный срок американской ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году

© Фото : РИА НовостиДвигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком
Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : РИА Новости
Двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Срок действия гарантии производителя американской ракеты AGM-88 HARM, сбитой в понедельник над Донецком, истек 28 лет назад, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска в понедельник вечером выпустили в сторону Донецка две антирадарные высокоскоростные ракеты авиационного базирования AGM-88 HARM. Одна ракета упала в Макеевке, другая - в Ворошиловском районе Донецка, в районе центрального универмага на улице Артема.
Как передает корреспондент РИА Новости, на обнаруженных в Донецке обломках ракеты - маркировка с гарантийным сроком, который истекает 31 мая 1995 года.
Украинские войска регулярно выпускают ракеты указанного типа по территории ДНР, многие попадают в жилые районы.
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
ВСУ выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом
Вчера, 10:17
 
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