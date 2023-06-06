https://ria.ru/20230606/harm-1876336602.html

Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году

Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году - РИА Новости, 06.06.2023

Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году

Срок действия гарантии производителя американской ракеты AGM-88 HARM, сбитой в понедельник над Донецком, истек 28 лет назад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T00:08

2023-06-06T00:08

2023-06-06T00:08

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832121185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_051ab7fb23bae5d90191ae8d18609ddb.jpg

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Срок действия гарантии производителя американской ракеты AGM-88 HARM, сбитой в понедельник над Донецком, истек 28 лет назад, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска в понедельник вечером выпустили в сторону Донецка две антирадарные высокоскоростные ракеты авиационного базирования AGM-88 HARM. Одна ракета упала в Макеевке, другая - в Ворошиловском районе Донецка, в районе центрального универмага на улице Артема. Как передает корреспондент РИА Новости, на обнаруженных в Донецке обломках ракеты - маркировка с гарантийным сроком, который истекает 31 мая 1995 года. Украинские войска регулярно выпускают ракеты указанного типа по территории ДНР, многие попадают в жилые районы.

https://ria.ru/20230605/obstrely-1876169513.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, в мире