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Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году
Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году - РИА Новости, 06.06.2023
Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году
Срок действия гарантии производителя американской ракеты AGM-88 HARM, сбитой в понедельник над Донецком, истек 28 лет назад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:08
2023-06-06T00:08
2023-06-06T00:08
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Срок действия гарантии производителя американской ракеты AGM-88 HARM, сбитой в понедельник над Донецком, истек 28 лет назад, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска в понедельник вечером выпустили в сторону Донецка две антирадарные высокоскоростные ракеты авиационного базирования AGM-88 HARM. Одна ракета упала в Макеевке, другая - в Ворошиловском районе Донецка, в районе центрального универмага на улице Артема. Как передает корреспондент РИА Новости, на обнаруженных в Донецке обломках ракеты - маркировка с гарантийным сроком, который истекает 31 мая 1995 года. Украинские войска регулярно выпускают ракеты указанного типа по территории ДНР, многие попадают в жилые районы.
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донецк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире
Гарантийный срок ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году
Гарантийный срок американской ракеты HARM, сбитой в Донецке, истек в 1995 году