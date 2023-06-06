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Американского офицера охватила грусть при виде атак ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:53 06.06.2023 (обновлено: 11:07 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/grust-1876341551.html
Американского офицера охватила грусть при виде атак ВСУ
Американского офицера охватила грусть при виде атак ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Американского офицера охватила грусть при виде атак ВСУ
Украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дает киевский режим, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T01:53
2023-06-06T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дает киевский режим, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв", — заявил офицер.Украинцы своими атаками, по мнению Дэвиса, могут лишь стараться разведать слабые места российской обороны, однако проблема для них заключается в том, что Москва к этому уже готова."Они (российские военные. — Прим. ред.) явно учатся и превращаются в гораздо более грозную военную силу. У них намного больше военного потенциала и человеческих ресурсов. Украина такими преимуществами не обладает, поэтому время работает не на Украину, а на Россию, и я думаю, что это будет иметь решающее значение", — отметил офицер.Комментируя попытки ВСУ перейти в наступление, Дэвис подчеркнул, что даже в случае тактических успехов Украины военное преимущество России в конечном итоге приведет к уничтожению украинских войск."Думаю, что даже если оно (наступление ВСУ. — Прим. ред.) начнется, неважно, будет ли оборона чрезвычайно успешной, умеренно успешной или полной катастрофой, на самом деле конечный результат от этого не зависит", — подытожил эксперт.Как сообщили в Минобороны России, с утра 4 июня Вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, которое было отбито. В течение 5 июня российские военные отбили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки. По данным ведомства, уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC.
https://ria.ru/20230605/merkel-1876143460.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Американского офицера охватила грусть при виде атак ВСУ

Подполковник ВС США Дэвис: украинцы теряют жизни в ложных надеждах победить Россию

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дает киевский режим, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв", — заявил офицер.
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Украинцы своими атаками, по мнению Дэвиса, могут лишь стараться разведать слабые места российской обороны, однако проблема для них заключается в том, что Москва к этому уже готова.
«
"Они (российские военные. — Прим. ред.) явно учатся и превращаются в гораздо более грозную военную силу. У них намного больше военного потенциала и человеческих ресурсов. Украина такими преимуществами не обладает, поэтому время работает не на Украину, а на Россию, и я думаю, что это будет иметь решающее значение", — отметил офицер.
Комментируя попытки ВСУ перейти в наступление, Дэвис подчеркнул, что даже в случае тактических успехов Украины военное преимущество России в конечном итоге приведет к уничтожению украинских войск.
«
"Думаю, что даже если оно (наступление ВСУ. — Прим. ред.) начнется, неважно, будет ли оборона чрезвычайно успешной, умеренно успешной или полной катастрофой, на самом деле конечный результат от этого не зависит", — подытожил эксперт.
Как сообщили в Минобороны России, с утра 4 июня Вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, которое было отбито. В течение 5 июня российские военные отбили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки. По данным ведомства, уничтожено свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC.
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