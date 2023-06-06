https://ria.ru/20230606/granitsa-1876458037.html

В Кремле ответили на вопрос о военном положении в приграничных регионах

В Кремле ответили на вопрос о военном положении в приграничных регионах - РИА Новости, 06.06.2023

В Кремле ответили на вопрос о военном положении в приграничных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможном введении военного положения в приграничных с Украиной регионах. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:31

2023-06-06T13:31

2023-06-06T15:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможном введении военного положения в приграничных с Украиной регионах."Мне неизвестно об этом, там работают соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка", - сказал он.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности из постоянных обстрелов украинских войск. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, безопасность