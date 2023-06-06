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В Кремле ответили на вопрос о военном положении в приграничных регионах - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 06.06.2023 (обновлено: 15:04 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/granitsa-1876458037.html
В Кремле ответили на вопрос о военном положении в приграничных регионах
В Кремле ответили на вопрос о военном положении в приграничных регионах - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле ответили на вопрос о военном положении в приграничных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможном введении военного положения в приграничных с Украиной регионах. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:31
2023-06-06T15:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможном введении военного положения в приграничных с Украиной регионах."Мне неизвестно об этом, там работают соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка", - сказал он.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности из постоянных обстрелов украинских войск. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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россия, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле ответили на вопрос о военном положении в приграничных регионах

Песков заявил, что не знает о планах ввести военное положение в приграничных регионах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможном введении военного положения в приграничных с Украиной регионах.
"Мне неизвестно об этом, там работают соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка", - сказал он.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности из постоянных обстрелов украинских войск. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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